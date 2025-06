Taboada ve «prioritario» el arreglo de la Ponte da Balsiña y busca financiación

El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, considera «prioritario» el arreglo del puente de A Balsiña, en Toiriz, y alega que ya ha mantenido conversaciones con distintos organismos para conseguir la financiación que permita acometer la obra «a la mayor brevedad posible». Pero sostiene que su gobierno hizo lo que estaba en sus manos como «administración responsable» al precintar la infraestructura, actuación «avalada posteriormente» por el Servicio Provincial de Patrimonio Natural, y poner la situación en conocimiento de la Consellería de Medio Ambiente.

El ejecutivo aclara que no acusó «directamente» a Hannah Darvill –dueña de la casa rural afectada por el cierre del puente– de haber retirado las señalizaciones del lugar. Indica que sus redes sociales (@omuinodabalsina) muestran «numerosas publicaciones donde ella misma se responsabilizaba de proceder a la retirada de las cintas que el Concello de Vila de Cruces había colocado en el puente, además de una de las vallas y diversos tablones». «Lo único que hizo el Concello –aduce– fue actuar con la máxima responsabilidad y celeridad posibles, ante el riesgo que suponía para la seguridad dejar el puente sin ningún tipo de señalización y prohibición de paso».

Desde la administración municipal entienden «la frustración» de esta vecina y que «ella en ese momento pensara que esa forma de reivindicarse había sido la adecuada». «Pero no lo fue», apostillan, ya que «pudo suponer un trágico accidente de no proceder nuevamente al cierre del puente». Y matizan que fue la Policía Local quien acudió a informarla, no la Nacional, de que «los hechos eran constitutivos de delito, al atentar contra la seguridad de los usuarios, privándolos de saber del peligro existente». En todo caso, reiteran que están «a su plena disposición» y que, en cuanto tengan novedades, «ella será de las primeras personas en saberlo».

Falsas acusaciones

El gobierno cruceño también sale al paso de las declaraciones de PP y BNG sobre la urgente reparación del viaducto. Le parece «totalmente incomprensible» que un partido que gobernó 29 años en Vila de Cruces «no sepa como hay que administrar los fondos del Concello». De acuerdo con las últimas averiguaciones de Luis Taboada, «debemos agradecer la actuación del exalcalde de Agolada, ya que, de no ser por él, la Ponte da Balsiña no existiría». Logró la mediación de la Consellería de Medio Ambiente, motivo por el que solo hay cartel del lado agoladés. «El Concello de Vila de Cruces en aquellos años no movió ni solo un dedo ni aportó ninguna cantidad de dinero para la construcción del puente», sentencia.

En cuanto a «las falsas acusaciones» de que su gobierno realizó actuaciones en terrenos privados, anima al PP a acudir a la Fiscalía, al tiempo que se reserva el derecho de emprender acciones legales. Y responsabiliza a su líder, Jesús Otero, de la mayor parte de los juicios que afronta el Concello «por culpa de las ilegalidades cometidas durante su mandato».