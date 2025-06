Odila, la sonrisa de Paquetería Mario

Lalín ha perdido a una de sus comerciantes más conocidas y queridas: Odila Fernández Buján, la eterna sonrisa detrás del mostrador de Paquetería Mario. El establecimiento fundado con su marido en 1953 y que atendió hasta el pasado verano, ya con los 90 años cumplidos. Con esta misma edad fallecía el viernes la mercera. Sus restos mortales están depositados en los Velatorios de Lalín, ubicados en la calle Bos Aires, desde donde partirán el domingo a las 17:00 horas hacia la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores; posteriormente, será inhumada en el cementerio parroquial de A Veiga.

Conocida entre todos los lalinenses por su extraordinaria afabilidad, Odila colgaba en agosto del año pasado el cartel del traspaso de su negocio de vida “con lágrimas en los ojos, pero con la ilusión de darle continuidad al proyecto que comenzó nuestra abuela hace 70 anos», recordaba su familia. «Con 90 años le llegó la hora de jubilarse, y bien lo merece. Desde aquí agradecer a todos los clientes que os acercastéis durante tantísimos años. Nos vemos en la plaza”, añadía.

Natural de la aldea de A Carballeda, en la parroquia de A Veiga, Odila se vino para Lalín con 14 años para hacerse costurera en el taller de su tío. Con 19 años puso en marcha su propio negocio en la calle Principal, que más tarde se trasladaría a las Galerías Pelayo. «Quería hacer un comercio más grande, compró el local de al lado y ahí fue donde estuvo todos estos años la Paquetería Mario», contaba su nieta Manuela a FARO en agosto del año pasado.

El nombre de Mario viene de su marido, que estuvo al frente de la tienda, y que siempre contó con la ayuda de Odila. Fue en 1995 cuando se tuvo que encargar de la mercería, tras el fallecimiento de su esposo. El matrimonio tuvo tres hijos, también muy conocidos y queridos en Lalín: Mario, Fernando (Pío) y Miguel (Ventoso) Pereira Fernández, de cuyos matrimonios nacieron sus siete nietos. Odila tenía cinco hermanos, una ya fallecida.

Tras más de 70 años de incansable trabajo, no hay duda de que Odila Fernández Buján era una vecina muy querida por todos los que en algún momento han tratado con ella a lo largo de este periodo. Tal vez sea por esta buena relación y cercanía por la que en diciembre de 2023 recibió la condecoración de Lalinense do Ano. «Su cercanía con la gente y los 70 años al frente de su negocio de paquetería la convirtieron en un personaje del pueblo a nivel social», argumentaba el jurado. Odila confesaba estar «muy contenta por el premio», que no dudaba en agradecer a todo el mundo.

No es el único reconocimiento que esta emprendedora cosechó durante su larga trayectoria profesional, pues en 2014 había recibido el premio Maruja Gutiérrez. Aquel galardón se le otorgó también por todos los años de dedicación a su trabajo. Entonces, la propia Odila confesaba: «Me siento como una niña de 18 años, aunque cumpla los 80 el mes de julio».

Para siempre queda el recuerdo de un trato cordial y afable que siempre la caracterizó con su extensa clientela y su incansable fuerza para trabajar; no en vano mantuvo su sonrisa hasta el último día detrás del mostrador y luego en los paseos por la calle del brazo de alguno de sus hijos.