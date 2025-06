O teatro musical protagonizará a festa do 28 de xuño en Silleda

O teatro musical protagonizará o XVI Día da Música de Silleda, que terá lugar o sábado 28 de xuño no Parque Municipal das Pedrosas, onde soarán xéneros como a ópera, a zarzuela ou o musical. A festa forma parte da aposta dinamizadora da Banda e a Escola de Música Municipal de Silleda.

Dende a formación silledense elíxese cada ano unha temática para conmemorar esta efeméride –instaurada en Francia en 1982 e que se conmemora en todo o mundo cada 21 de xuño–, resaltando os valores da música como linguaxe universal. A cita volve estruturarse en varios bloques, con actividades de carácter máis pedagóxico pola mañá, os concertos centrais e outras cun aspecto máis lúdico, como a cea de confraternidade, xa pola noite.

O Día da Música arrancará ás 11:00 horas cun pasarrúas da propia banda pola vila. A continuación haberá xogos e obradoiros musicais para a cativada e non faltará a degustación ofrecida pola Asociación Cultural O Lacón.

O primeiro dos tres espectáculos está previsto para as 13:00 horas, baixo o título Viaxe ao centro da ópera, a cargo das bandas infantil e a xuvenil. Busca achegar ao público máis novo ao universo deste xénero nado no século XVII en Italia e que combina música, teatro e escenografía para contar historias intensas e apaixoantes.

Despois do xantar, previsto para as 14:00 horas, a xornada vespertina continuará co segundo dos concertos: De paseo por Broadway, onde o alumnado da Escola de Música Municipal de Silleda repasará algún dos musicais máis coñecidos. Como xénero, naceu a finais do século XIX e consolidouse nos teatros de Nova York como unha das formas máis populares de espectáculo escénico, combinando canción, diálogo e baile.

Tomará o relevo a zarzuela, co concerto final (19:30 horas). Nesta Antoloxía da zarzuela a Banda Municipal de Silleda estará acompañada polas voces de dous recoñecidos artistas galegos: o barítono Gabriel Alonso e a soprano Susana G. Pico, que darán vida a arias e romanzas inesquecibles deste repertorio. Este xénero, que mestura partes cantadas e faladas, floreceu no século XIX como unha expresión artística moi ligada á identidade cultural de España. Na presentación dos concertos participarán dous recoñecidos rostros da escena galega, a silledense Cristina Collazo e músico e actor Josito Porto.

Entradas para a cea

O remate da xornada chegará coa cea de confraternidade, para a que se poñerán á venda as entradas a partir da vindeira semana na sede da Escola de Música (o xoves 26 será o último día para retiralas), á que seguirá a verbena amenizada charanga BB+.

O director e o presidente da banda, Rafa Agulló e Herminio Gómez, xunto á alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, e a concelleira de Cultura, Mónica González Conde, presentaron o programa dunha cita que ten como obxectivo socializar, compartir, educar e enriquecer musicalmente tanto a alumnos, como a familias, socios e veciñanza en xeral. Agulló e Gómez agradeceron a colaboración do Concello de Silleda, a Deputación de Pontevedra, a Fundación Semana Verde, a Festa do Lacón, a Anpa Musiquiños e a Asociación de Amigos da Banda. Pena felicitou á formación por esta iniciativa, que segue a medrar cada ano, «e que xa é un certame indispensable no calendario cultural do noso municipio».