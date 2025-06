PP y BNG piden que Agolada y Cruces restauren A Balsiña

PP y BNG de Vila de Cruces coinciden en solicitar al gobierno de Luis Taboada un acuerdo con su homólogo de Agolada para restaurar de forma conjunta el puente de A Balsiña. La oposición cruceña también reclama una financiación coordinada entre ambos concellos para acometer los trabajos e insta al Concello a que busque ayudas de otras administraciones con el objetivo de cubrir los gastos del proyecto de rehabilitación.

Para el Partido Popular «estamos ante un nuevo episodio de un gobierno que no resuelve problemas, sino que los crea, que se enfrenta a los vecinos en lugar de dialogar y que pasa la pelota a otras administraciones en lugar de asumir sus responsabilidades, como es su obligación». Para la formación que lidera Jesús Otero «resulta curioso, como mínimo, que el alcalde esté ahora tan preocupado por la titularidad de las infraestructuras, cuando en época electoral no tuvo reparos en hormigonar y asfaltar terrenos privados, sin importar quién fuera el propietario». Los populares añaden a sus peticiones que, en el caso de que la cofinanciación de otras administraciones no sea viable a corto plazo, «que el Concello utilice sus propios recursos, ya que el alcalde presume de una situación económica privilegiada, con 2 millones de euros de remanente en las arcas municipales del Concello».

Por su parte, Alejandro Fiuza, portavoz de BNG de Vila de Cruces exige «una actuación urgente de mejora y conservación del puente del Molino de A Balsiña debido a su avanzado estado de deterioro». «El puente es una infraestructura de gran valor tanto para la población local como para los pescadores y excursionistas que frecuentan la zona, y actualmente representa un claro peligro para el tráfico peatonal», declara Fiuza. El BNG advierte que el paso del tiempo y la falta de mantenimiento han provocado un deterioro que compromete la seguridad de los usuarios, además de representar un retroceso en la valorización del patrimonio natural y cultural del municipio cruceño.

El BNG de Vila de Cruces insta al Concello a actuar sin demora, emprendiendo las obras de reparación y consolidación del puente, así como la limpieza y señalización adecuadas del entorno. Asimismo, solicita que se estudie la posibilidad de incluir esta intervención en los programas provinciales o regionales de conservación del patrimonio rural. «La necesidad de mejorar el puente de A Balsiña no puede esperar, al igual que el resto de los espacios naturales y patrimoniales de nuestro municipio. No estamos ante un caso aislado. Es una cuestión de responsabilidad, cuidado del medio ambiente y respeto por las personas que viven y disfrutan de estos lugares», concluyó el portavoz del BNG. Así las cosas, populares y nacionalistas cruceños apremian a Luis Taboada y a su equipo de gobierno para que ponga solución al problema que arrastra el viaducto de Toiriz.

«Creo que he hecho lo que cualquier vecina responsable haría ante el silencio absoluto de un cargo público», afirma Darvill. Y dice alegrarse de que «el alcalde ha dado por fin el primer paso para averiguar quién es el responsable del puente. Mantengo la esperanza de que será reparado a tiempo para la temporada de verano», concluye la británica.

Darvill niega haber desbloqueado el acceso al puente

Hannah Darvill, propietaria de la casa rural situada en las proximidades del puente de A Balsiña, quiso aclarar varios términos relativos a su postura en torno a este contencioso. Para empezar, asegura que «el Concello nunca me mantuvo informada» sobre las obras llevadas a cabo en la infraestructura y que en ningún momento llegó a desbloquear el paso. Además, y en cuanto a las acusaciones que desde el Concello se indicaron sobre que Hannah Darvill hubiera retirado la señalización, la dueña de la casa rural niega de forma categórica haber sustraído ninguna señalización del lugar «porque no había».