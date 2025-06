Entregan os premios do concurso de feiras

A Asociación Feiral Semana Verde entregou o pasado día 5, coincidindo coa inauguración da 47ª Semana Verde de Galicia, os premios do seu primeiro concurso As Feiras Tradicionais Galegas. O acto celebrouse no Museo do Campo e da Mecanización, trala visita que os gañadores e os seus compañeiros de clase, do IES San Rosendo de Mondoñedo, realizaron ás instalacións e, previamente, ao mosteiro de Carboeiro.

Sara Bouso Caldeira, alumna de 2º de ESO, Fernando Seco Sánchez, de 4º –que non puido asistir–, e Matías Díaz Otero, de 2º, obtiveron vales de 500, 300 e 200 euros para compras por internet e obradoiros, para eles e o seu centro, na Casa do Patrón de Doade e no Museo do Mel de Arzúa e unha visita guiada ao Museo do Campo.

O presidente da Asociación Feiral Semana Verde, José Luís Rodríguez, agradeceu a colaboración e implicación de administracións e empresas. Ao acto asistiron o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; a deputada provincial Belén Cachafeiro; a alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena; o director da Fundación Semana Verde, Ricardo Durán; o coordinador de negocio Agro de Abanca, Alberto Silva; e os concelleiros de Cultura de Silleda e Mondoñedo, Mónica González Conde e Alberto García.