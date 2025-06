Menos alumnos, similar éxito: 210 de 215

«Yo fui tranquilo, no me puse nervioso ni me pareció complicada la prueba de acceso», relata su experiencia Antonio Soutiño Seoane, el alumno del CPR María Inmaculada que ha obtenido la calificación más alta de Deza y Tabeirós-Terra de Montes en la prueba de acceso a la universidad, con un 9,64. En total son 10 los alumnos de las comarcas que superan el 9 en la notas final sin contar las asignaturas voluntarias. De 215 alumnos que se presentaron de la zona, aprobaron 210, esto es, el 97,67%.

María Arca Pichel y Sarai Troitiño Cachafeiros.

Tres centros de la zona superan el 7 de nota media. De hecho, el CPR María Inmaculada, de Silleda, es el tercero de Galicia: 7,636, si bien solo envió siete alumnos y su diferencia con la media de BACH es de 1,08 puntos. El Aller Ulloa promedia 7,349, apenas medio punto por debajo de su media de Bachiller, y el IES Chano Piñeiro, 7,1, pero con un diferencial de 2,15. Otros tres centros están por encima del 6 de media: Laxeiro, 6,494; García Barros, 6,231; Pintor Colmeiro, 6,189. El Antón Losada y el Marco do Camballón superan el 5,5.

Lucas Varela Ferradás, Selma Carballude Fernández y Mª Luyza Ribeiro Mendes. | Bernabé

En Lalín, el IES Laxeiro presentó 48 alumnos y todos pasaron la prueba. La nota más alta corresponde a Lucas Varela Ferradás, que obtuvo un 9,306, un 13,306 con la parte optativa. Quería estudiar el grado de Medicina y, gracias a esta motivación, consiguió esta excelente puntuación. Le sigue Selma Carballude Fernández –ambos con matrícula de honor en el bachiller–, que obtuvo un 9,012, y un 12,88 junto con la parte opcional. «Yo siempre me he querido dedicar a la docencia, y si bien es cierto que con esta nota podría acceder a muchos otros grados, siempre he querido estudiar Filología Inglesa» expresa. Al margen de los ya mencionados, otros seis estudiantes del Laxeiro están convocados a los premios MEGAU, que ahora reciben quienes superan el 8,5: Ihcene Bouchaila Bouchaila, Brais Gavieiro Suco, Ana Jar Vázquez, Clara Rodríguez Glez, Diego Vázquez Rodríguez y Lucas González Gil.

Antonio Soutiño Seoane.

En el otro centro de Lalín, el IES Ramón María Aller Ulloa, también han aprobado los 36 alumnos que se sometieron a las pruebas. La que obtuvo mayor nota es María Luyza Ribeiro Mendes, que sacó un 9,036, un 12,7 con optativas, y va a estudiar Filología Inglesa.

Continuando por Silleda, el IES Pintor Colmeiro también tuvo un 100% de aprobados entre sus 33 candidatos. Su alumna con mayor puntuación es María Álvarez, que obtuvo un 8,774.

Todos los examinados del CPR María Inmaculada también aprobaron. Este centro tiene al alumno con la nota más alta de la zona: Antonio Soutiño tiene un 9,64, con un 9,86 de media en el bachillerato, por el que recibió una matrícula de honor, y un 9,4 en la parte general de la PAU. Con felicidad anuncia que quiere estudiar el grado de Física, en Santiago. La universidad de Compostela es el destino predilecto por los alumnos de la zona, al menos por los mejores expedientes consultados por esta Redacción.

El IES Marco Camballón, de Vila de Cruces, envió 25 alumnos y solo dos no superaron las pruebas. Ricardo Santiso Torreiro con un 8,7 y Uxía Pereira Silva, con un 8,4, que recibió la matrícula de honor en el bachillerato, son los que lograron mayores puntuaciones.

En el IES García Barros de A Estrada han aprobado 41 de 43 alumnos. Este centro tiene cuatro estudiantes cuyas calificaciones superan el 9, la mayor cantidad de la zona. La nota más alta la obtuvo Mateo Constenla Rubial, con un 9,479, resultando en un 13,37 con la parte voluntaria. Este es otro de los alumnos que quiere entrar en la carrera de Medicina. El correo con las notas le llegó de sorpresa y cuenta que se alegró mucho. Para él la preparación de la PAU fue casi «improvisación», ya que se dejó llevar sin un plan fijo. Esta no fue la experiencia de su compañera, Clara González Rey, que cuenta lo que le costó estudiar para obtener un 9,292, un 12,692 con las optativas, y poder solicitar plaza en el grado de Física. Aitor dos Santos Nebra fue la tercera mejor nota, con un 9,268 y un 13,168 con optativas, y también quiere estudiar Física. Por último, Noa Barcala Ameijeiras obtuvo un 9,142, un 12,792 en total, y le gustaría hacer el doble grado de Derecho y ADE, en la Universidad de Vigo. Considera fundamental estudiar todos los días y recomienda repasar los exámenes de otros años, ya que a ella le ayudó mucho.

Sin salir de A Estrada, en el IES Antón Losada Diéguez han aprobado 17 de los 18 examinandos. Antón Payno Míguez obtuvo un 8,06, la calificación más alta.

El recorrido acaba en Forcarei, con otro pleno de aprobados del IES Chano Piñeiro, que envió 5 alumnos. María Arca Pichel cosechó un 9,188, con un 13,088 junto con las asignaturas optativas, y quiere estudiar Psicología. La segunda nota más alta es la de Sarai Troitiño Cachofeiro, con un 9,152 y un 12,7, que apunta que para ella lo más duro fue el apartado de preguntas competenciales. Haciendo referencia al ya conocido examen de Biología, resalta que hubo otras materias exigentes y que esta nueva versión de pruebas de acceso requieren ser estudiadas con mayor detenimiento.