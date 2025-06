María Mera: «Los niños no deberían perder estas costumbres»

Falta apenas una semana para que A Estrada comience a celebrar sus Festas de San Paio 2025, y la expectación crece con la presentación de su pregonera: la reconocida actriz y presentadora de la TVG, María Mera, que destacó por sus papeles en populares series como O sabor das margaridas o Matalobos. También fue presentadora en otros famosos progamas como Luar, Bamboleo o A Liga dos Cantantes Extraordinarios, donde hizo amistad con Alessandro «el conde» Lecquio, una de las otras opciones para ser pregonero, según bromearon desde la comisión, que estuvieron acompañados por el edil de Hacienda, Alberto Blanco.

«Gracias a vosotros por invitarme y por pensar en mí para ser la pregonera en estas fiestas tan importantes para A Estrada», expresó Mera. Pese a que su apretada agenda le impidió acudir antes para celebrar la presentación, consiguió hacer un hueco en su carrera de actriz y en su labor de presentadora y periodista, agradeciendo la invitación y mostrándose muy ilusionada con el reto: «Para mí es toda una honra estar aquí en A Estrada, tan cerca de mi casa, y poder ser la pregonera de unas fiestas tan grandes, y que seguro van a dejar huella. Es un honor de verdad», afirmó emocionada. Ella quiso destacar que realizó sus prácticas de la carrera de periodismo en Radio Estrada, con Fran Campos, uno de los compañeros presentes, y que por eso se sentía «tan unida a la villa» y le guardaba ese cariño.

En su intervención, María Mera también destacó la importancia de que el programa festivo piense en los más pequeños: «Me hace mucha ilusión ver que las actividades incluyen a los niños y niñas, porque ahí está la clave de mantener vivas las tradiciones. Que los pequeños salgan a la calle, jueguen con los vecinos, vayan a ver las orquestas... y que se olviden un poco de las pantallas y los teléfonos. Yo de niña no me perdía una fiesta, iba a misa, esperaba que vinieran los familiares a comer a casa... y esas costumbres tan bonitas no deberían perderse. Estoy deseando que llegue ese día», reivindicó.

Uno de los portavoces de la comisión destacó la amabilidad y la disposición que la actriz mostró «desde el primer momento» que la avisaron y les dio su aprobación. El nombramiento de Mera como pregonera fue fruto de un proceso que la propia comisión relató entre risas en la propia presentación, una propuesta que «surgió casi por casualidad en un grupo de WhatsApp» y que rápidamente se formalizó gracias a contactos comunes. «En diez minutos ya teníamos su respuesta afirmativa. Fue la gestión más rápida que hicimos nunca», bromeó uno de los miembros de la organización.

Alberto Blanco también quiso felicitar a la organización por la elección: «María Mera es un referente profesional en toda Galicia, una gran actriz y una persona cercana. Es todo un acierto contar con ella para abrir nuestras fiestas».

Mera se despidió diciendo: «Espero que ese día no llueva... y que el pregón sea digno de estas fiestas y de todos vosotros. También espero superar a Lito y a César, mis compañeros de La Liga... ese es mi reto y lo voy a conseguir». Ahí sugirieron que podrían haber traído al conde Lecquio como invitado, una opción que no descartan para futuras ediciones.