Unha vintena de agrupacións e artistas animarán as festas de verán de Silleda

As Festas de Verán de Silleda voltan ao calendario do 10 ao 13 de xullo con actividades para todos os públicos. Os festexos da capital municipal arrancarán o xoves 10, ás 21 horas, co tradicional chupinazo dende o balcón do consistorio, ao que seguirá o concerto da banda local Distrito Dezaseis na mesma praza Siñor Afranio. A primeira xornada rematará coa verbena a cargo da orquestra Panorama City e o DJ Casanova.

O venres 11 de xullo, festivo local no municipio, o lacón será protagonista. A exaltación gastronómica cumpre 25 anos, da man da Asociación Cultural O Lacón, e será presentada o venres 20 de xuño, a partir das 20 horas, na praza Juan Salgueiro, nun acto no que se dará a coñecer, entre outros, o cartaz desta edición especial.

A xornada festiva do 11 de xullo comezará co desfile do grupo Aires de Trasdeza ata a praza Juan Salgueiro, onde non faltará a tradicional degustación de lacón a partir das 13:30 horas. Ao mediodía haberá animación nos locais hostaleiros co grupo Mariachi Sol de Galicia. Xa pola tarde chegará a actuación da charanga Os Atrevidos e a Banda Xuvenil de Silleda dará un concerto na praza antes da cea do Lacón. A verbena do venres contará coas actuacións da orquestra Marbella e o DJ Kintana.

O sábado arrancará ao ritmo da charanga local Chourizo Criollo polas rúas da vila, a partir das 13 horas. Ás 19:30 horas terá lugar na praza Siñor Afranio o concerto da Banda de Música Municipal de Silleda, que estará acompañada pola Sociedad Instructiva Unión Musical de Montserrat, de Valencia, como formación convidada. A verbena estará protagonizada pola orquestra La Misión, que recunca por terceiro ano consecutivo, e os DJ Carlos López e Kike Varela.

O venres pola tarde e durante todo o día do sábado a rapazada poderá participar en sesións de bautismo hípico na Feira Internacional de Galicia, no marco do certame Equina.

As festas rematarán o domingo, unha xornada protagonizada polas bandas de música popular do municipio. Así, a Municipal de Silleda e a Recreativa e Cultural de Bandeira farán o pasarrúas e o concerto na praza Siñor Afranio (19:30 horas). Na misa solemne (12:30) participará tamén a Coral Polifónica Trasdeza. Para a rapazada, o domingo, ás 18 horas, chegará á Praza da Igrexa o espectáculo Superharte, con Patty Diphusa, no programa Cultura no Camiño. As festas despediranse coa actuación da orquestra Finisterre e cunha gran tirada de fogos artificiais o domingo á media noite.

O programa foi presentado onte no concello pola comisión de festas –conformada por Ricardo Espantoso, Pablo Fontao, Paula Rozas, Diego Peón, Sabela Ares, Rubén Fernández e Maino Ares– e directivos da Asociación Cultural O Lacón, que preside Arturo López. Tamén participaron a alcaldesa, Paula Fernández Pena, e as concelleiras Mónica González Conde (Cultura), Estefanía Taín (Promoción Económica) e Manuel Requeijo (Transición Ecolóxica). Agradeceron o labor das dúas entidades organizadoras e a colaboración da veciñanza co petitorio, iniciado hai varias semanas.