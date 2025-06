«El primer sorprendido del éxito de mis directos fui yo»

Héctor Fernández, conocido por las redes sociales como Fer, es uno de los pocos estradenses que ha conseguido convertir el streaming en su forma de vida. Lleva más de 2 años emitiendo directos diarios sin interrupción, acumulando ya más de 700 emisiones consecutivas con una media de 400 espectadores diarios, lo que le sitúa en el Top 80 en español. Comenzó su trayectoria profesional en este mundillo como jugador del conocido videojuego Counter Strike y más tarde como comentarista o caster en torneos. Ahora se dedica exclusivamente a su canal de Twitch, desde donde busca el directo número 1000 seguido.

-¿Cuándo comenzó con este reto de hacer tantos directos diarios seguidos?

-La verdad es que al principio no me lo planteé como un reto. Simplemente formó parte de mi rutina desde 2021. Ese año hice directo todos los días, salvo cinco. En 2022 pasó algo similar, y desde hace 2 años llevo más de 700 días seguidos. La gente sabe que a partir de las 10.30 o 11.00 horas voy a estar en directo.

-¿Y nunca falló ni un solo día? ¿Ni estando enfermo o de viaje por ejemplo?

-De momento no, además cuando estoy fuera hago directo con el móvil, aunque sea solo para charlar un poco con la gente, saco un rato para emitir y hablar con la comunidad. No es una obligación de estar cinco u ocho horas seguidas, con que sea una pequeña conexión, cuenta.

-¿Cómo surgió su interés por el streaming? ¿Qué le llevó a abrir su propio canal?

-Como ya jugaba mucho al Counter Strike, se me daba bien, y en algunos directos esporádicos que hacía, la gente se pasaba a preguntar cosas, a aprender, la sensación era distinta. En lugar de jugar solo, compartía las horas con otros, y se me hacía más entretenido. El primer sorprendido de ver que había cientos de personas que me veían en el directo, que estaban suscribiéndose y que ganaba dinero con ello, fui yo (risas).

-¿Cuándo decidió dedicarse a esto de forma profesional?

-Dejé de competir como jugador en 2019, y hasta 2021 trabajé también en el 112 aquí en A Estrada. Pero en 2021 me di cuenta de que el streaming me daba más libertad, me gustaba más y, además, podía mantenerme con ello. Así que dejé el trabajo para dedicarme a Twitch a tiempo completo, digamos.

-¿Sigue compaginando los streams con su faceta como comentarista de torneos?

-Sí, pero ahora solo como caster en mi propio canal. En su momento empecé a trabajar como comentarista profesional para torneos de Counter Strike, algo que me ofrecieron por haber sido jugador y por la soltura en los directos. Estuve unos años casteando para varias organizadoras de torneos, casi siempre de manera remota. Hoy en día solo hago alguna colaboración puntual. Por ejemplo, ahora me invitaron a castear las finales del Major (el torneo más importante de Counter).

-¿Cómo lleva la carga de emitir durante tantos días seguidos? ¿No se cansa nunca?

-No, para mí es rutina. Hay partes de este trabajo que no me gustan tanto —como en cualquier oficio—, pero en general me gusta mucho. Además, haber trabajado de cara al público en el otro trabajo me ayudó a tener paciencia en Twitch, incluso cuando la gente se pone pesada en el chat. Es una parte natural de mi día.

-¿Algún plan cuando llegue a las mil emisiones seguidas?

-No lo sé aún. Mi idea era llegar a los mil días seguidos, pero no descarto empezar a descansar algún día suelto después. Mi rutina no va a cambiar mucho después (risas).

-¿Y qué tal la audiencia?

-Depende de la época. Estos últimos meses la media ronda los 400 espectadores diarios. Pero esto va variando. En su momento, con menos de 8.000 seguidores, llegué a estar entre los 50 canales del mundo con más suscriptores de habla hispana, porque mi comunidad es muy activa. No siempre los números de seguidores reflejan la verdadera actividad del canal. Ahora mismo estoy en el Top 80 de streamers en español, y en Twitch tengo 30.700 seguidores y 765 suscriptores.

-No está nada mal. ¿Y qué tipo de contenido suele ofrecer en sus directos? ¿Hace muchas horas?

-También depende de la época, pero principalmente juego a Counter. Aunque desde que cambiaron de versión le dediqué algunos meses a otros títulos. Eso hace que la audiencia varíe, porque soy más conocido por el Counter, pero nunca me importó mucho. Prefiero hacer lo que me apetece. Además, suelo estar en directo unas cinco horas de media cada día.

-¿Algún consejo para los jóvenes que valoran esta profesión?

-Hay muchos streamers que pueden vivir de Twitch sin ser famosos, pero llegar a lo más alto es muy difícil. Ibai o Xokas solo hay uno o dos, pero lo importante es que tengan los pies en la tierra.