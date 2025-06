Estradenses en Cuba, por máis de cen anos

A Sociedade Hijos del Ayuntamiento de La Estrada celebrou este sábado 7 de xuño en La Habana o seu 110º aniversario cun acto cultural no salón do antigo Centro Galego. Presidido pola Xunta Directiva, o evento contou coa presenza de asociados, descendentes de emigrantes e simpatizantes da vila galega. A secretaria social, Lucíana Martínez Alarcón, lembrou os inicios da entidade en 1915 e o papel dos estradenses que fundaron a sociedade para manter vivos os lazos coa súa terra.

Durante a celebración entregáronse Diplomas de Constancia a once familias cunha longa traxectoria na entidade, co ano de ingreso e a parroquia de orixe do primeiro asociado. Tamén se concedeu, de maneira excepcional, o «Reconocimiento al Mérito Estradense 2025» a tres persoas que contribuíron á conservación dos arquivos fotográficos e documentais da sociedade, dous deles a título póstumo.

Manuela Rey Ortiz (1942), última emigrante estradense da entidade, tamén foi homenaxeada. Natural de Correáns, na parroquia de Santa Cristina de Vinseiro, emigrou a Cuba pouco antes de cumprir os 15 anos. A parte artística correu a cargo do grupo de danzas Las Camelias, que interpretou varias pezas do folclore galego, e de dúas estudantes do Conservatorio Guillermo Tomás.