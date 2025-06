Hasta los confines de España contra la leucemia infantil

El ‘influencer’ español José María López emprendió el pasado día uno de junio un reto solidario consistente en dar la vuelta a España en bicicleta recorriendo los cuatro puntos cardinales de la península para recabar fondos para la Fundación Española Lucha contra la Leucemia infantil. En su camino, el ciclista hizo parada ayer en Lalín, localidad en la que finalizaba su undécima etapa consecutiva, con salida en Verín y en la que debía recorrer 159 kilómetros. El murciano apuró y logró alcanzar la capital dezana para comer. Este buen ritmo, lo animó a seguir y hacer noche en Santiago, desde donde hoy partirá hacia Fisterra.

Esta iniciativa solidaria está patrocinada por ‘NDL Pro-Health’, los suplementos alimenticios de Rafa Nadal. López tiene previsto finalizar su recorrido el día 29 de junio, tras un total de 4.252,40 kilómetros recorridos, con un desnivel de 41.144 metros. El ‘influencer’ es un reconocido creador de contenido especializado en ciclismo que durante más de cinco años ha compartido en sus redes sociales ‘tips’ relacionados con la bicicleta y que tiene a sus espaldas un total de 21 Ironman. Partió de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz, donde nació, y desde ahí está realizando un camino por la península uniendo los cuatro puntos cardinales. Su primera parada fue Tarifa (Sur) y ahora será el turno de Fisterra (Oeste). Luego llegarán Estaca de Bares (Norte) y Cap de Creus (Este).

Llegando a la capital dezana. | Bernabé / Bernabé

En total serán 29 jornadas con salida y meta en Caravaca. Todas ellas con más de 100 kilómetros de recorrido. La más larga fue el segundo día (2 de junio) con 180 kms entre Carboneras (Almería) y Motril (Granada).

Con más de 450.000 seguidores en Instagram, 1,3 millones en TikTok y 684.000 en YouTube, José María ha construido una comunidad fiel que le acompaña desde hace años en sus travesías en bicicleta. Desde que anunció la puesta en marcha de este reto, el murciano ha recibido un gran número de apoyos por parte de todos ellos y las donaciones no tardaron en llegar. Pero además de este respaldo económico, sus seguidores también lo han apoyado en su camino. En la jornada de ayer un ciclista ouresano le hizo compañía en el primer tramo. Después, dos ciclistas de la zona tomaron el relevo para arroparlo hasta Lalín.

Pedaleando de noche. | / Rafa López (ZIMA Visuales).

«Todo esto está siendo una locura. Voy conociendo España pero sobre todo voy conociendo gente que me sale al camino para hacerme compañía y que me cuentan su historia. Todos llevamos la procesión por dentro y creo que ver a alguien haciendo algo bonito como esto los anima a abrirse», explicó el ciclista en su parada en Lalín, reconociendo que los días acumulado comienzan a pasarle factura a nivel de fuerzas.

Carácter solidario

La finalidad de esta iniciativa es recaudar fondos para la Fundación Española Lucha contra la Leucemia infantil que ofrece tratamiento en España para niños sin recursos. El murciano nos explica que esta idea surgió a través de su mujer, quien trabaja como médica en un hospital junto al presidente de la Fundación. Así fue como apadrinó a Melissa, una niña nicaragüense que sufre aplasia medular y sin recursos y que se encuentra en España desde el pasado mes de diciembre, todavía con un año de tratamiento por delante.

«Como me muevo en este mundo de las redes sociales decidí pedir ayuda a la gente y la respuesta fue increíble. Mandaron de todo para ayudar. Fue algo que me tocó el corazón. Así fue como surgió esta idea. Yo siempre me estoy planteando retos y decidí hacer uno que se uniese a esta buena causa», explica. Todos los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de la web www.migranodearena.org. Por el momento ya lleva recaudado más de seis mil euros. «Esto no es solo para ayudarla a ella sino para ayudar a todas las personas, niños y adultos, que están en esta situación», manifestó el ciclista murciano.