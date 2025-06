“O lo das todo, o te puede ir la vida en ello”

«Con el tiempo adquieres responsabilidades y te das cuenta de que te juegas mucho en este puesto», así cuenta como es la vida siendo una patrona del servicio de Vigilancia Aduanera. Esperanza Rodríguez Caramés, de A Bandeira, aprobó en 2023 las oposiciones del Servicio de Vigilancia Aduanera y desde septiembre de 2024 es una de las patronas de la Combinada de Huelva. Este mes acaba de ser designada como (in)VISIBLE del mes del junio. Esta es una iniciativa del Concello de Silleda en la que cada mes se visibiliza la huella y el legado que dejaron y dejan las mujeres en la sociedad silledense.

Como patrona dispone de una flota con la que patrullan para luhar contra el narcotráfico, y en Huelva específicamente, se enfrentan principalmente a un tipo de embarcaciones semirígidas o «gomas», nombre común que le da el cuerpo de seguridad. «Ya salió en varios noticias que desde el Guadalquivir al Guadiana se puede hablar de una zona caliente, con mucha actividad, y nuestro cometido es luchar esto en el mar» explica la trasdezana

Dentro de su turno, Rodríguez es una de las tres patronas que hay y ejerce como subjefa de embarcación. «Trabajamos con dos barcos, un barco grande y una embarcación auxiliar, que piloto personalmente. Se suele emplear con el barco en marcha, se baja al augua con la ayuda de una grúa, y así podemos acercarnos a tierra sin peligro de encallarse» narra la patrona. Con tan solo 29 años Rodríguez ya está en un puesto de alta responsabilidad, pero como ella expone, está rodeada de gente que lleva toda la vida trabajando en esto y que le pueden enseñar mucho.

Agente de la autoridad

En menos de un año ha pasado de que «al principio, cuando me incorporé todo era nuevo e interesante y apenas me daban responsabilidades porque era nueva, principalmente me dedicaba a observar cómo trabajaba el resto de mis compañeros». Sin embargo, comenta que con el paso del tiempo se dio cuenta de que es una profesión en que «o haces todas las prácticas necesarias o te puede ir la vida en ello».

Los funcionarios de Vigilancia aduanera tienen carácter de agentes de la autoridad en temas de contrabando. Cuando se trata de droga que intenta entrar en el país tienen a todos los efectos las competencias de una autoridad. Sin embargo, Rodríguez explica que una de las particularidades de la Unidad Combinada de Huelva es que no cuentan con un calabozo propio, por lo que si tienen detenidos, deben llamar a la Policía o la Guardia Civil para colaborar y tener un espacio para los delincuentes. «Pero quitando eso, por ejemplo, no hace mucho un compañero atrapó una goma y fuimos nosotros los que acudimos y los que nos encargamos del conflicto» relata la bandeirense.

Durante una de las patrullas en el río Guadalquivir con la auxiliar, se encontraron rodeado de gomas. «Una de ellas nos intentaba picar, acercándose mucho, y justo aquel día el patrón que estaba de servicio no lo dejó pasar. Hizo que a los hombre les entrase miedo y estos intentaron huir, pero quedaron atascados al llegar a tierra. Los seguimos, mientras el fango nos llegaba casi hasta la cintura, pero conseguimos capturarlos». Pero con lo que ninguno contaba es que la embarcación de los delincuentes encallada seguía con los motores todavía encendidos. Fue entonces cuendo la goma comenzó a arder, pero por fortuna era una de las embarcaciones vacías.

A pesar de las buenas condiciones de trabajo «si quieren saber quien somos está público en el BOE los nombres de la gente» explica Rodríguez. En Huelva, donde se encuentran los barcos hay un muelle turístico de madera que está en desuso desde el que se ve completamente todo. «Hay vídeos en redes de narcotraficantes en los que están mis compañeros, aunque míos de momento, no» expresa con un suspiro.