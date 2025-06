O CEIP Ortigueira vai de roteiro poético da man de Xosé Luna

Alumnos do CEIP Ortigueira de Vedra visitaron as rúas da vila da Estrada, da man do escritor Xosé Luna. Fixeron un roteiro poético pola «Estrada da vida» do autor., e tamén foron recibidos no Concello polo alcalde, Gonzalo Louzao, cunha exposición da obra e premios do escritor na Sala de Xuntas.