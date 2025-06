El Concello defiende el cierre de A Balsiña por el mal estado de las vigas

El Concello de Vila de Cruces selló el puente de A Balsiña, en la parroquia de Toiriz, a principios de este año por motivos de seguridad vial. Según el gobierno local, el mal estado de las vigas de madera que sostienen la estructura del puente pone en riesgo la seguridad de las personas, «que a menudo desconocen el peligro, ya que el problema se localiza en la parte inferior del puente», señalan.

«La situación está ahora en conocimiento de la Consellería de Medio Ambiente. Solicitamos también a esta consellería que aclare qué organismo es responsable de la reparación del puente para que pueda reabrirse lo antes posible con la seguridad necesaria para los vecinos», aclaran desde el Concello de Vila de Cruces.

En cuanto a la manera de reivindicarse de Hannah Darvill, propietaria de O Muíño da Balsiña, el Concello destaca la gravedad de estos actos al retirar la señal que indicaba el peligro de cruzar el puente. «Con esta acción, lo que podría haberse fomentado es que las personas que pasaban procedieran a cruzar el puente pensando que ya no había peligro», argumentan. Además, el Concello recuerda que este acceso no es la única vía para acceder al negocio que se encuentra allí. Sin embargo, debido al cierre del puente, el negocio no está completamente aislado. El lunes la Policía Local volvió a cerrar la entrada al puente para advertir a todos del peligro que supone el cruzarlo.