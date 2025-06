Charla sobre o machismo nas redes sociais no IES Laxeiro

O alumnado de primeiro curso do IES Laxeiro recibiu onte unha charla sobre o machismo nas redes sociaiss e en internet. A conversa correu a cargo de Carmen Ruiz Repullo, profesora de socioloxía de Granada experta en coeducaión e violencia de xénero. Esta é a primeira de tres charlas programadas baixo a iniciativa Programa Banea o machismo. Refresca o algoritmo. Frea as violencias da Concellería de Igualdade do Concello de Lalín.