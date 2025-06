La ACOE presenta «A Carreira dos 1.000 euros»

La Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) presenta su nueva campaña con un concurso en el que un participante podrá ganar 1.000 euros en productos. Para ello, deberá calcular en media hora y con total exactitud su cesta de la compra. El concursante será seleccionado por sorteo entre todos los participantes que envíen tickets de compra de los comercios asociados sin cantidad específica, para poder participar y conseguir los 1.000 euros. Las condiciones para llevarse este premio son salir de las oficinas de ACOE a pie, llevando una cámara en la cabeza que grabará todo el concurso. En el momento que tenga la compra hecha y con voz clara y alta diga «stop», será el indicador del fin del concurso para el cálculo de los tiempos. Se le facilitará un papel y un bolígrafo para ir haciendo las cuentas de lo que va comprando, pero no podrá llevar móvil ni calculadora. Tendrá un tiempo máximo de 30 minutos exactos, para comprar en todos los comercios escogidos y llevar al mostrador los productos seleccionados.Tendrá que conseguir que la suma de todos los productos seleccionados sea de 1.000 euros exactos, y no tendrá un tope de gasto en cada uno de los comercios. La ACOE tiene previsto un regalo de consolación en caso de que no consiga ganar el concurso, y la fecha para enviar los tickets será hasta el 22 de junio. Cada ticket es una participación, y pueden ser de cualquier cantidad.El 23 de junio se hará el sorteo para encontrar al afortunado concursante, y el día 30 de junio se realizará la carrera.