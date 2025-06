101 anos e 22 gramos de ouro

Lalín perdeu onte a un dos seus centenarios. Modesto López Currás tiña 101 anos e, non para os seus veciños de Goiás, mais si para parte dos dezaos foi descuberto polo antropólogo e investigador Xoán Carlos García Porral. Modesto inspirou a este mestre de Cotarelo para escribir O último caseiro [o centenario, nado en Toques o 15 de decembro de 2023 traballou de caseiro en Goiás entre os anos 50 e os 70 do século pasado] e tamén para o proxecto 22 gramos de ouro participado por García Porral, Celso Fernández Sanmartín e Antonio Presas.

En 1953 Modesto, cando traballaba no agro, batera cunha sacha no chan, do que asomou unha pedra que resutara ser unha pebida do prezado metal que pesaba 22 gramos e que este entrañable home acabara vendendo a un quincalleiro que le dera 100 pesos por ela. «Sempre me sentín moi forte durante toda a miña vida», manifestaba Modesto entrevista concedida a FARO DE VIGO en maio de 2015 pola presentación do citado folleto. «Eu paseino moi mal e crieime tamén moi mal. Dediqueime toda a vida a arar, rozar, cavar e sachar sempre a terra», rememoraba tamén.

O 17 de decembro de 2023 o centro social de Goiás enchíase de veciños, familiares e amigos de Modesto para festexar o seu primeiro século de vida. Agora a terra na que tanto traballoi recibirao hoxe ás 18.00 horas no camposanto da parroquia de Xaxán. O velatorio estivo instalado na Cacharela, por onde pasaron moitas personas a darlle o pésame a súa familia. Viúvo de Leontina Taboada Estévez, coa que tivera uha filla, Teresa. O seu xenro; os netos, Óscar e Carlota; ou as súas bisnetas, Adriana e Nerea, lembrarán sempre como tantos veciños de Lalín a un home moi aprezado.