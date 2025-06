El primer peregrino en solitario de la Geira

Carlos Ferreira es un periodista portugués de 57 años afincado en Oporto y el primer peregrino en transitar en solitario el trazado del Camiño da Geira e dos Arrieiros. Corría el año 2017, y este itinerario de peregrinación era todavía virgen, sin señalización ni infraestructura para acoger a los caminantes en su travesía hacia Santiago de Compostela. Sin embargo, esto no detuvo a Ferreira, que confiesa que esos fueron precisamente los motivos que lo llevaron a escoger este trayecto. Ahora vuelve a A Estrada, aunque esta vez realizando el Camiño do Taverneiro, el cual considera mucho más sencillo de completar, e igual de bonito. Aunque, para él, A Geira siempre tendrá un lugar especial en su memoria.

«Con el del Taverneiro son ya 16 caminos los que he realizado, no me gusta repetir hacer aquellos que están demasiado transitados, ya que lo que busco es la paz y la tranquilidad que ofrece el peregrinaje», expone, y añade: «Lo que quiero es precisamente huir un poco del barullo y la confusión de la ciudad».

Comparando ambos senderos, Ferreira considera que «El del Taverneiro tiene más posibilidades de convertirse en un itinerario popular, simplemente porque es muy hermoso pero también bastante más sencillo de completar que el de A Geira». En este sentido, señala que este último «no es para principiantes» y recomienda que no sea la primera opción para aquellos que se enfrentan al reto de conseguir su primera Compostelana.

El periodista portugués comenzó en esto del peregrinaje allá por 2012. Lo hizo sin saber que acabaría convirtiéndose prácticamente en un ritual para él. «Desde entonces he intentado hacer uno al año, incluso dos en alguna ocasión», dice, y continúa: «Siempre lo hago solo, a excepción de dos veces, una en la que me acompañó mi hija, y otra en la que lo hizo mi hijo».

«Para mí es una cuestión de espiritualidad, mientras estoy caminando puedo pensar y ordenar mis prioridades, además te encuentras a mucha gente de diferentes países con los que charlar y comparar puntos de vista, por lo que aunque empiezo solo, por el trayecto hago muchas amistades», explica Ferreira. Una de esas amistades, por ejemplo, la ha forjado con el estradense Luis Ferro, que este fin de semana lo acompañó a visitar el Pazo de Oca. «La gente es muy amable, en cualquier parte de Galicia a la que he ido la hospitalidad y la cercanía de las personas a las que me he encontrado siempre ha sido una constante, pero en Codeseda es verdaderamente algo extraordinario», nos confiesa Ferreira.

Hoy llega a la Praza do Obradoiro, y así finaliza una más de sus aventuras por tierras gallegas. Con energías renovadas para acabar el año, volverá a su vida en la ciudad, aunque siempre con los recuerdos «del verde y el agua» que el Camiño do Taverneiro le ha dejado imprimados en la retina.