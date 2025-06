“Pedro e o lobo” o 14 no Salón Teatro de Lalín

Un teatro de monicreques para os máis cativos, unha historia que transcorre nun contexto ferroviario entre bosques. O vindeiro sábado 14 terá lugar a representación de Pedro e o lobo no Salón Teatro ás 18:00 horas, en Lalín. O espectáculo de teatro está a cargo de Fantoche Baj, no que contarán unha historia de contemplación do pasado e de respecto á natureza.