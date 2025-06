«O relato breve é o formato no que mellor me expreso»

O escritor estradense Juan Andrés Fernández presenta o seu novo libro de relatos o xoves 12 ás 19.30 horas no MOME. A obra conta cun prólogo do académico Juan Blanco Valdés e unha suxestiva ilustración de portada da artista María Mejide, así como a edición de Dina Moreira. Así pois, en FARO aproveitamos a ocasión para conversar co autor sobre esta nova aventura narrativa.

Fáleme deste novo libro. Que nos pode contar de «Cabo do mundo»?

É un conxunto de algo máis de vinte relatos curtos e contos que son estilos narrativos prácticamente idénticos. Nel podemos atopar de todo, dende o realismo, ao realismo fantástico, fantasía pura, ou textos relacionados coa natureza, entre outros. É unha colección moi heteroxénea, moi distinto. O único factor que os une a todos é o formato.

Trátase dunha recopilación de textos xa escritos, ou que comezou a crear para este proxecto?

Non os tiña escritos, escribinos exprofeso para esta colección. Digamos que este formato é o que mellor se adapta a min, ou no que eu mellor podo expresarme. A novela é un xénero longo, para min. a hora de escribilo, paréceme incluso tedioso.

Por que o título de ‘Cabo do mundo’?

Falar dun título é unha cuestión difícil e complexa. Por iso eu boto días pensando e dándolle voltas. A través del o lector fai unha proxección mental do que atoprá no contido. Concretamente esta é unha pequena frase que hai nun dos relatos, que se chama Noé. No que o persoaxe central di que lle gusta vivir en lugares desde onde se alvisque o cabo do mundo. Proxectando unha mirada en distancia e en extensión. Isto é un pouco o que facemos todos, proxectar as nosas miradas sobre que acontece no mundo, sobre os outros. En canto aos títulos de cada un dos relatos procurei que tivesen algunha relación e desen algunha pista sobre o contido. Son incapaz de escribir un relato sen antes ter un título. Unha vez o teño, xunto coa idea, é cando empezo a desenvolver o resto.

Previamente tamén escribiu un libro de literatura infantil, chamado ‘Contos para Eliot’. En cal dos xéneros se sinte máis cómodo?

Eu síntome cómodo nos dous estilos, pero é certo que escribir para nenos pequenos restrínxete moito máis. Debes elixir moi ben o temario, pensando sempre en cousas que a ese público lle poida interesar. Ficción literaria, todas estas cousas desaparecen. Mentres que para maiores é máis flexible. Están lendo o texto persoas que teñen criterio, que saben o que lles gusta escollen segundo os seus intereses.

Diría que a súa traxectoria como autor de textos divulgativos e académicos históricos axuda á hora de poñer en marcha a súa creación literaria?

Definitivamente hai un vaso comunicante, xa que hai varios relatos que están relacionados con temas históricos ou que a acción deles desenvólvese en épocas pretéritas. E aí é onde está realmente o nexo. Na miña paixón pola historia. Aínda que tamén hay contos que non teñen esas resonancias.. Custa discernir entre a ficción e a realidad. Situacións atípicas. Un tubo de ensaio cos personaxes. Ter que enfrentarse a cousas máxicas e maravillosas. O Cadro inclinado é un señor instruida con formación enfrenta un fenómeno extraño, que todos os días a certa hora se inclinaba. Convoca unha serie de amigos. Poño a estes personaxes nunha serie de escenario, e véxoos reaccionar. Reaccionan conforme ás súas creecias e as súas experiencias vitais. É un conto coral.

Pódenos adiantar algo sobre algún dos contos?

Hai un, por exemplo, que titulo O Cadro Inclinado, no que o protagonista se da conta que un dos seus cadros se inclina por si mesmo, todos os días á mesma hora. Sorprendido, como é lóxico, chama a un grupo de amigos para estudar as posibles razóns deste acontecemento. Cada personaxe responde á situación en base ás súas crenzas, da súa forma entender a vida. E non desvelo nada máis que non quero facer spoiler.

Para rematar, hai algún autor que o inspirase para este libro?

Como digo sempre, na literatura non se inventa nada. Ao final todos os escritores, de forma inconsciente, se ven influenciados por aqueles outros que leron, e os seus traballos. Porén, nesta coleción de relatos hai algún que si cita expresamente a outros escritores. Por exemplo, escribo un dos textos partindo dunha frase de El perseguidor de Julio Cortázar, e nese senso si hai intertextualidade.