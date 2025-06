Onde persiste a tradición

O Mosteiro de Carboeiro e a súa contorna acolleron os XXVI Encontros de Música Tradicional nunha nova edición desta cita referencial para amantes da cultura e da música tradicionais, grazas ao traballo da Asociación Santa Ferreña. Centos de gorxas, de mans tocadoras, de pés bailadores, de persoas de todas as idades e procedencias e familias enteiras participaron nun programa que comezou ás doce do mediodía cun obradoiro de toque manual de campá de José Andrés Barreiro, presidente da asociación Campaneiros de Galicia. De seguido foi a quenda da sesión vermú e a poxa das andas e posterior procesión, acompañada polos papamoscas de Viravolta, que rematou con danza e coca na capela do singular cenobio.

Procesión de Santa Ferreña. | X. P.

Durante todo o día estivo aberta a exposición «Entre Todas: Nomeando as mestras cantareiras», resultado dun proxecto colaborativo impulsado polo colectivo Andar cos Tempos (Ana García, Carme Campo e Chus Caramés) e María Vidal Solla. O xantar popular foi uns dos mellores instantes da xornada polo seu carácter de fraternidade entre todos os romeiros. Feira de artesanía, unha sesión de Celso F. Sanmartín, a ludoteca de Sororas para xente grande e miúda e unha foliada que seguiu ata que o corpo aguantou completaron o programa de actividades.