El gobierno de Cruces tilda de «contradictoria» la actitud del PP

El gobierno municipal de Xuntos en Vila de Cruces muestra su «extraordinaria sorpresa y malestar» ante las declaraciones públicas del PP, liderado por Jesús Otero desde la oposición, mientras que en el pleno vota sistemáticamente en contra de la gran mayoría de las propuestas. Dado que el Partido Popular afirma no oponerse a las obras que está realizando el Concello, sus negativas, obstáculos y quejas demuestran lo contrario, señala el gobierno municipal. «Lo mismo ocurre con las ofertas de colaboración que dicen haber tenido con este equipo de gobierno para obtener financiación de otras administraciones públicas, cuando para nosotros esta es la primera noticia que tenemos sobre este caso en particular», añaden. Los populares advierten que no están en contra de las obras, sino de su forma de ejecución; pero lo cierto es que votaron en contra de la realización de obras en general... Por lo tanto, «sería positivo que dieran la cara y explicaran a los vecinos su rechazo a estas mejoras y equipamientos. Y no pueden cuestionar el procedimiento en estas actuaciones, ya que aún no se han llevado a cabo», según indica el ejecutivo cruceño en su nota.

El gobierno municipal quiere enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Vila de Cruces, pues desde el equipo de gobierno «trabajamos mucho con rigor, compromiso con nuestra gente y las parroquias, y siempre en la búsqueda del máximo bienestar y progreso del pueblo», enfatiza el gobierno presidido por Luis Taboada saliendo al paso de las manifestaciones del Partido Popular.