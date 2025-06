Sanidade alega que pediatría en Lalín no supera el cupo que fija el ministerio

Gobierno gallego y BNG discrepan acerca de la situación del servicio de pediatría en Lalín. Mientras Sanidade asegura que en el Centro Integral de Saúde todas las plazas están cubiertas, los nacionalistas discuten que haya tres profesionales pasando consulta. Esta cuestión se abordó ayer, de nuevo, en el Parlamento de Galicia a instancias de la diputada lalinense del BNG, Ariadna Fernández.

Su propuesta buscaba «garantizar la atención médica especializada para los más de 2.200 niños de la comarca que sufren graves deficiencias en el servicio». En comisión, Fernández alertó de que la situación, lejos de mejorar, empeoró en los últimos meses, dejando al ayuntamiento sin servicio de tarde y con una atención de mañana «insuficiente y precaria». Dijo que la ausencia de servicio en Lalín, afecta directamente a ayuntamientos vecinos como Agolada, Dozón y Rodeiro, donde las familias se ven obligadas a desplazarse hasta 70 kilómetros para recibir atención en el Clínico. Para la diputada, son dos los profesionales los que atienden a más de 2.200 niños en Lalín y su entorno, cuando lo recomendable sería un pediatra por cada millar. «Llevan siete meses diciendo que no encuentran pediatras, pero no explican por qué la sanidad privada sí losen tiene: es una falta de voluntad política», declaró.

Mientras, la portavoz de Sanidad del grupo Popular, Encarna Amigo, aseguró que las tres plazas de pediatría de Lalín están cubiertas en este momento y cuentan con un cupo que no supera los 830 niños por pediatra, muy por debajo de los 1.100 que recomienda el Marco Estratégico para la atención primaria del Ministerio de Sanidad. Asimismo, consideró «una medida injustificada y populista, propia del catecismo del BNG e insostenible para cualquiera gestor sanitario responsable» añadir un cuarto pediatra al CIS de Lalín cuando no se supera el límite de niños establecidos para cada profesional. Pidió a los nacionalistas que «dejen la demagogia y el alarmismo, y no jueguen con la sanidad pública gallega, porque la situación de la atención pediátrica en Lalín está controlada, organizada y perfectamente dimensionada conforme a las necesidades reales de la población infantil de la comarca».

En concreto, afirmó que las tres plazas de pediatría del CIS están cubiertas: una por su titular y las dos restantes por residentes de pediatría, que están prestando el servicio hasta el 19 de julio. A partir de esa fecha, dijo, una nueva pediatra cubrirá la plaza por renuncia y a otra será atendida por los pediatras de la zona.

Además, y refiriéndose al Marco Estratégico para la atención primaria del Ministerio de Sanidad, en el que se recoge una ratio máxima recomendada de 1.100 niños por pediatra, Encarna Amigo subrayó que en Lalín ninguno de los tres cupos existentes supera los 830 niños: 828 el primero, 808 el segundo y 602 el tercero. Criticó al BNG porque «no se puede pedir más plazas sin una necesidad asistencial real, ni generar alarma donde hay eficacia»

«Dejen de demonizar a los médicos de primaria y de extender la sospecha de que los niños están mal atendidos por un médico de familia», demandó y lamentó que BNG y PSdeG fingen no saber que la escasez de pediatras es un problema de toda España. Dijo que la Xunta «contrata a todo el profesional disponible» y destacó que Galicia lleva siete años cubriendo todas las plazas en pediatría y medicina de familia.