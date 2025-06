A Estrada descubre su hamburguesa más salvaje

Fran Penas y Lucineide Pereira se lanzaron a la aventura hace casi cinco años cuando se hicieron cargo del histórico establecimiento Mr. Pizza de A Estrada y, a día de hoy, son toda una referencia en este tipo de comida. Con los años sin embargo decidieron ir ampliando su oferta, incluyendo en su menú unas llamativas hamburguesas que tuvieron una gran aceptación. Esa acogida los animó a plantearse la opción de abrir un nuevo negocio, en este caso centrado en las hamburguesas, así que, cuando vieron que el bajo del Brawin Burguer en la calle Justo Martínez quedaba libre, no dudaron ni un segundo en lanzarse a por él.

«Siempre me gustó ese bajo. Lo cierto es que ya había hablado con su propietario antes de que cerrase el anterior negocio que había aquí. Estaba en lista de espera, así que cuando cerró, no lo pensamos», explica Fran Penas. «Es un local que está en un sitio ideal, en el centro del pueblo, y que tiene salida de humos para la cocina. Locales así en esta zona no hay muchos».

Wild Burguer. / Bernabé

Tras hacerse con el alquiler, tocó iniciar una reforma que duró y costó más de lo esperado, ya que el local había quedado totalmente vacío, incluyendo la cocina. Tras meses de trabajo, el resultado es una estética nueva que viene marcada por el nombre elegido, «Wild Burguer». «Fue algo que surgió buscando opciones con las niñas. Nos gustó a todos y se quedó». Esas «hamburguesas salvajes» a las que hace referencia el nombre son algunas de las que triunfaban en el Mr. Pizza. Cuentan sin embargo con una carta con 15 hamburguesas de carne, seis de pollo y una vegana. Las de carne y la vegana se pueden adaptar a sin gluten. «Tiene éxito la Pringada, aunque a lo que más se tira la gente es a las Smash Burguers», explica Penas.

Además, contarán con los tradicionales acompañamientos como alitas de pollo, fingers o nachos, entre otros. Sin embargo, no habrá pizza. Eso lo seguirán haciendo en su local ubicado en la rúa Forcarei. Su intención es que el propio Penas se quede al cargo del Mr. Pizza, mientras que Lucineide Pereira será la responsable del nuevo Wild Burguer. El negocio espera abrirá sus puertas a mediados de la semana que viene con seis empleados.

Penas recordó las críticas hacia el pueblo del responsable del Brawin Burguer tras su cierre. «Fue algo que me motivó a abrir esta hamburguesería. Yo creo que A Estrada está muy viva», afirmó.