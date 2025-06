¿Y qué hacemos con Cerdedo?

Hace diez años Cerdedo y Cotobade iniciaban el proceso de una fusión que terminó con el nacimiento del Concello de Cerdedo-Cotobade. Fue un proceso más rápido y efectivo de lo aguardado, vendido como un ejemplo del éxito de este tipo de fusiones en concellos de reducida población. Aquel exitoso proceso de unificación dejó sin embargo un pequeño cabo suelto y una pregunta que debería ser sencilla pero que resultao difícil de contestar, ¿a qué comarca pertenece Cerdedo?

Si bucean un poco por internet es cierto que tardarán muy poco en responderla. El antiguo Concello de Cerdedo continúa perteneciendo a la comarca de Tabeirós-Terra de Montes junto a A Estrada y Forcarei, mientras que Cotobade sigue siendo de la comarca de Pontevedra. En realidad, esa es la versión que se dio el 23 de septiembre de 2016, cuando se realizó la fusión. Es decir, ambos concellos se unirían en uno pero esa unión no implicaría cambios a nivel de divisiones comarcales. «Las comarcas son naturales», explicó ese día José Balseiros, por entonces alcalde de Cerdedo. «Los límites municipales se pueden alterar pero los montes no. Cerdedo va a seguir perteneciendo a Terra de Montes», sentenció.

Entonces, listo. En su momento parecía una decisión salmónica –el por entonces alcalde de A Estrada, José López Campos, había protestado ante la posibilidad de que Tabeirós-Terra de Montes perdiese Cerdedo y por lo tanto población– y que dejaba una extraña situación –con un concello cuyo territorio estaba dividido en dos comarcas diferentes– pero podía funcionar. Ese reparto comarcal es el que ha imperado y se ha difundido a lo largo de los últimos nueve años, tiempo el que el Concello de Cerdedo-Cotobade se ha ido asentando y consolidando, con el antiguo Concello de Cerdedo, ahora convertido en parroquia, mirando cada vez más hacia Pontevedra. Allí tienen su área sanitaria pero también su partido judicial, algo que cambió con la fusión tras muchos años dependiendo del partido judicial de A Estrada.

Sin embargo, este reparto comarcal lleva tiempo chirriando. Si volvemos a internet y comenzamos a mirar mapas comarcales en las administraciones nos daremos cuenta de que en algunos de ellos Cerdedo figura en Tabeirós-Terra de Montes, como era de esperar, pero en otros Cerdedo aparece en la comarca de Pontevedra. Lo mismo ocurre con los datos y estadísticas oficiales. Así, es posible ver como en los datos del paro que se facilitan una vez al mes Cerdedo aparece dentro de la comarca de Tabeirós-Montes. Por contra, si buscamos los datos de población en la web del Instituto Galego de Estadística, vemos que los datos de población de Cerdedo se computan en la comarca de Pontevedra.

Entonces, ¿en qué quedamos? Para arrojar luz a esta situación acudimos al hombre que tiene las respuestas, el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, uno de los protagonistas de la fusión de los concellos. Su respuesta a nuestra pregunta es tajante: «Cerdedo pertenece a todos los efectos a la comarca de Pontevedra». Así pues, el antiguo Concello de Cerdedo sí que terminó mudándose de comarca, algo que destapa el error generalizado en internet pero, ¿por qué hay errores en las administraciones a la hora de marcar la comarca de Cerdedo? En este caso, Cubela entona el Mea Culpa. «Hay servicios administrativos en los que todavía no hicimos ese cambio y Cerdedo sigue figurando en Tabeirós-Terra de Montes. Es algo que tenemos que ir haciendo», explica como propósito de enmienda. Recuerda que este cambio de comarca no fue algo prioritario en la adaptación tras la fusión. «Una comarca es algo que no está desarrollado, no existe jurídicamente. Es un mapa. Lo que hay son organismos territoriales que pueden coincidir o no con la comarca».

Resumiendo, no se fíen de lo que ven en internet. Cerdedo, otrora parte de la histórica comarca de Montes junto a Forcarei, Beariz y zonas de Sabucedo, A Lama y Campo Lameiro, pertenece ahora a la comarca de Pontevedra. Esto deja a la comarca de Tabeirós-Terra de Montes con solo dos concellos, A Estrada y Forcarei. Se engloba así dentro de ese reducido grupo de comarcas de Galicia formadas por solo dos municipios, junto a Muros, Xallas y A Barcala.

Distintos mapas comarcales en las administraciones

Distintos mapas comarcales en las administraciones | DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA / Cedida

Distintos mapas comarcales en las administraciones / Cedida

Buceando en las páginas webs de administraciones gallegas se pueden encontrar dos modelos diferentes del mapa comarcal de Galicia. En uno de ellos, como ocurre en el de arriba, el antiguo Concello de Cerdedo aparece dentro de la comarca de Pontevedra, mientras que la comarca de Tabeirós-Terra de Montes se queda solo con los concellos de A Estrada y Forcarei. En el abajo vemos el modelo opuesto, esta vez con Cerdedo dentro de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes. El de arriba es de la Deputación de Pontevedra, el de abajo, de la Consellería de Medio Rural.