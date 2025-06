Arranca el Bono Comercio con ventas «desde primera hora de la mañana»

Las rebajas de verano están a la vuelta de la esquina, aunque las ventas de temproada no han ido todo lo bien que se esperaba, especialmente en el sector textil. La climatología resulta crucial en el volumen de ventas del comercio local. No obstante, este año la primavera ha contado con un tiempo inestable, y más bien frío. Esto ha supuesto una pausa en las ventas, más acusada en negocios relacionados con la vestimenta, que suelen ser más susceptibles a estas cuestiones. Así lo afirma Mertixel Silva, que cuenta: «Quitan un par de semanas que hizo bueno, no hemos vendido la mercancía de temporada, y ahora ya empiezan las rebajas, que deberían ser en agosto».