Los alcaldes apoyan la mancomunidad para servicios conjuntos y captación de fondos

Los alcaldes participantes en la reunión de anteayer en la Xunta y en la Mancomunidade do Salnés salieron convencidos de que el impulso a la cooperación de los concellos del área es una alternativa para, a través de una mancomunidad de los municipios de Deza [Agolada no participa] junto con los de A Estrada y Forcarei, para obtener más financiación e impulsar servicios conjuntos. Conocida la opinión del alcalde de Lalín y presidente del ente comarca, José Crespo, sus colegas consideran acertada una iniciativa que según el propio Crespo podría ser una realidad el próximo año.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, entiende que será en 2026 cuando esta mancomunidad eche a andar tras una reforma estatutaria. Tras agradecer a la asociación supramunicipal dezana su «gentileza» por haberlo invitado a su concello a sumarse, alega que este nuevo modelo permitiría a las administraciones locales acceder a líneas de ayudas «que nos ayuden a afrontar problemas en común», entre ellos, el Servizo de Axuda no Fogar o el mantenimiento de las extensas redes viarias. «Son conscientes de que es muy difícil plantear fusiones de concellos y no estamos hablando de una zona territorial acuciada por un problema de población», dijo, en alusión a asuntos tratados con el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en la reunión de anteayer. «Lo que nos une es mejorar servicios que tenemos sin repercutirlo a los ciudadanos sin ir a lo más fácil: subir impuestos». Hizo hincapié en que entrar esta mancomunidad permitiría aspirar a recursos europeos, estatales y autonómicos que están reservados a entes de gestión conjunta y carácter supramunicipal. «Son millones de euros que llegan a los ayuntamientos y que no vendrían de otra manera», confesó.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, también está convencida de que con criterio esta propuesta puede ser satisfactoria para todos. «Abrimos una nueva oportunidad para que esta mancomunidad sea útil, eficaz y realmente funcional. Los acuerdos adoptados parten de una base clara: la confianza mutua y el consenso, por encima de las siglas políticas», apostilló. Para Pena no hay dudas de que es la única alternativa que tienen los concellos miembros para ganar financiación, máxime cuando la Xunta apostará por estos órganos. «Fue siempre nuestra postura, no a las fusiones y sí a la optimización de recursos, colaboración y prestación conjunta de servicios». Valora que ya este año se duplicase el parque de maquinaria y reitera que este «punto de inflexión» debe ser aprovechado para «empujar todos en la misma dirección» y, tras conocer el «excepcional trabajo» de la Mancomunidade de O Salnés, aspirar a crear aquí «una de las más potentes del Estado».

Luis Taboada estima que hay que aprovechar el impulso a las mancomunidades por parte de la Xunta y valoró positivamente la invitación a A Estrada y Forcarei, al tiempo que ve oportuno recuperar a Agolada. El alcalde cruceño advierte que será preciso incrementar las aportaciones municipales y subraya el encuentro en O Salnés para conocer la experiencia de este organismo en la tramitación y gestión de fondos europeos, «una línea de trabajo que también se debe aplicar en la mancomunidad dezana». José Luis Camiñas, regidor de Rodeiro, destaca que el ente del sur provincial lleva más de 20 años de experiencia y por eso valora las explicaciones ofrecidas por sus representantes. «Debemos obtener cosas positivas para aprender y ser capaces de sacar a nuestra mancomunidad del trabajo de bajo mínimos», dijo.

Desde Forcarei, su mandataria, Verónica Pichel, acoge con «interés» una propuesta por la que felicita a Crespo, pero de nuevo apela a la prudencia. «Tenemos que hacer números», apuntó, y defendió una institución «muy viva y útil» frente a un «chiringuito». Para el alcalde de Dozón, Adolfo Campos, es momento de «sumarse de nuevo» siempre y cuando el ente resultante esté profesionalizado y tenga capacidad para captar financiación de otras administraciones.

López Bueno alega que A Estrada «se arrodilla» ante Lalín

El PSOE estradense se posicionó contra la entrada de este municipio en el ente supracomarcal. Su portavoz, Luis López Bueno, acusa al regidor, Gonzalo Louzao» de pretender que «A Estrada se arrodille ante Lalín» en un organismo en el que ni siquiera están los seis concellos dezanos. Estima que una administración como la estradense no precisa estar en una mancomunidad para acceder a fondos de la Xunta y vaticina que esta apuesta será ruinosa para la capital de Tabeirós. Tras criticar la estructura y objetivos de la actual mancomunidad dezana, dice que estos organismos están pensados para que concellos pequeños puedan acceder a planes como talleres de empleo, cuestión que no debe aplicarse a A Estrada. Refuta la comparativa de O Salnés con Deza-Tabeirós, pues, dice, solo A Estrada tiene más territorio que todos los concellos de O Salnés juntos y casi los mismos núcleos de población, al margen de que el área de O Salnés es básicamente urbana. «Es un intento de estafa del alcalde de Lalín», dice, y pide a Louzao que «escape de esta estrategia». «Crespo quiso integrar Deza en un único concello, no le salió bien, y ahora pretende que A Estrada se arrodille ante Lalín a través de esta ocurrencia», añade.

El BNG de Agolada critica la ausencia de su regidor

El BNG de Agolada lamenta que este concello no estuviese representado en la reunión de alcaldes en la Xunta, el martes. Su portavoz, Susana Tato, apunta que el alcalde, Luis Calvo, tiene la obligación de acudir a donde es invitado para escuchar las propuestas. Tras sembrar dudas acerca del futuro del ente, dice que la ausencia de Calvo solo trae más aislamiento a un ayuntamiento con necesidad de mancomunar servicios.