Dos vehículos colisionan en el cruce entre la Benito Vigo y la Pérez Viondi

Dos vehículos colisionaron esta mañana en pleno centro de A Estrada, en un choque en el que no hubo que lamentar más que daños materiales.

El siniestro se produjo en torno a las 05.50 horas, en el cruce que conecta la Avenida Benito Vigo y la Calle Pérez Viondi. La voz de alarma la dio un particular que al ver el suceso, se acercó a auxiliar a los implicados. No obstante, estos fueron quienes de salir por su propio pie y no presentaban dolor ni heridas.

A la zona se desplazó la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de mantenimiento de carreteras.