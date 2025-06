Terra de Montes, no ollar de Sen Senra

O artista Sen Senra volve ás súas raíces forcaricenses para darlle forma ao videoclip do seu novo sinxelo La Belleza, un tema onde o sentimento, a identidade e a conexión co territorio entrelázanse con forza. A través da súa música e das imaxes que a acompañan, o músico amosa unha mirada íntima sobre a terra que o viu medrar, ofrecendo non só unha canción, senón unha peza audiovisual que se converte nunha carta de amor ao seu pasado e ao espazo que lle deu forma. Como di na propia letra, «la belleza de ver cómo arde la leña, de cómo una ola se levanta y justo después se la pega», Sen Senra consegue poñer en valor a sinxeleza do cotián, facendo da nostalxia un fío condutor que atravesa cada fotograma.

Unha escena do vídeo, rodada en Pozo de O Pío.

O videoclip percorre diferentes localizacións do concello de Forcarei, nas que a cámara se detén coa delicadeza de quen coñece cada pedra, cada curva da estrada, cada silencio entre árbores. O campo de fútbol do Iglesario, en Santa Mariña de Presqueiras, funciona case como un símbolo de pertenza, mentres que a estrada de Santa Mariña, que pasa fronte á igrexa de Alfonsín, ou o camiño que transcorre diante da taberna de Riazón e continúa baixando en pendente ata a Casa Escola de San Miguel de Presqueiras, amosan ese vínculo invisible entre o pasado e o presente. Tamén se inclúe a estrada de Outeiro e o cruceiro xunto á capela da Virxe dos Remedios no Castro de Outeiro, sen esquecer a fervenza do Pozo de O Pío, un recuncho natural que xorde ao pé da capela e que, aínda sen artificios, logra capturar a esencia dunha paisaxe que emociona.

Sen Senra gravando por unha estrada de San Miguel de Presqueiras.

A través destes espazos, os veciños non só recoñecen os escenarios da súa vida diaria, senón que os redescobren envoltos nunha estética cinematográfica que lles outorga unha nova luz. Moitos, seguramente, nunca viran o seu concello con esa atmosfera case máxica, chea de sensibilidade e fondura. A mirada do artista funciona como un espello no que Forcarei se ve reflexado con orgullo, e no que cada recuncho cobra unha nova dimensión poética. Lonxe de buscar o artificio, Sen Senra aposta por unha autenticidade visual que se mestura coa emoción persoal, ofrecendo unha narrativa cargada de afecto e recoñecemento. La Belleza non é só o título dunha canción, senón unha forma de mirar e sentir a terra.