Teatro, música e a Romaría da Rapazada, oferta para este mes

O Concello de Silleda vén de presentar a programación cultural para o presente mes de xuño. Desde o goberno local destacan a «ampla variedade de actividades que se estenderán ao longo de todo o mes, ofrecendo opcións para todos os públicos e fomentando a participación cidadá».

As actividades arrancan este sábado, 7 de xuño, cos XXVI Encontros de Música Tradicional de Carboeiro, organizados pola Asociación Cultural Santa Ferreña. Terán lugar no Mosteiro de Carboeiro e o seu entorno desde o mediodía, nunha xornada de exaltación da música e cultura tradicional galega coa que colabora o Concello de Silleda.

Como novidade, neste mes estréase tamén un Ciclo de Teatro Afeccionado, co que o público poderá gozar de dúas funcións no Auditorio Manuel Dopazo. Así, o venres 13, ás 21:00 horas, Enredos Teatro representará a obra As Galiñas!. Ao día seguinte, sábado 14, ás 20:30, a agrupación Lusco Fusco, de Lalín, presentará Herencia Compartida. A entrada é de balde nas dúas funcións ata completar aforo, e recolleranse alimentos non perecedoiros destinados ao banco do programa Silleda Solidaria.

O venres 20, ás oito da tarde, terá lugar a presentación da XXV Festa do Lacón, un dos eventos máis emblemáticos do concello, na Praza Siñor Afranio de Silleda.

O mércores 25, a partir das 18:00 horas, os máis cativos poderán gozar dunha nova sesión de contacontos co espectáculo Kairos, na Biblioteca Daniel Castelao.

A programación continúa o sábado 28 de xuño coa celebración do Día da Música na carballeira das Pedrosas, a partir das 11:00, cunha xornada lúdica e festiva para toda a veciñanza promovida pola Banda Municipal de Silleda e a súa escola de música.

O broche final será o domingo 29 de xuño, coa tradicional Romaría da Rapazada en Siador, tamén a partir das 11:00, nun evento pensado para o público infantil e familiar, con actividades durante toda a xornada que se irán dando a coñecer nos vindeiros días.