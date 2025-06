Silleda impulsa a inclusión dixital dos maiores cun curso en xullo

O Concello de Silleda coordina durante o mes de xullo o programa Mellor Acompañad@, iniciativa da Fundación Amigos de Galicia destinada a promover o uso das novas tecnoloxías entre as persoas maiores. As actividades terán lugar os mércores 2, 9, 16 e 23 de xullo, de 10:00 a 12:30 horas, no Centro Social dos Maiores de Silleda.

Consiste nunha formación dirixida á independencia dixital das persoas maiores para levar a cabo as súas tarefas diarias de maneira autónoma. Os obradoiros contan cun simulador de caixeiro automático bancario e teléfono móbil para que o alumnado experimente e interiorice as actividades propostas, como pedir unha cita médica, sacar diñeiro nun caixeiro ou manexar un móbil. As inscricións poderán realizarse do 4 ao 20 de xuño no departamento municipal de Benestar Social.