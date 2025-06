A Ascensión viaxa por catro parroquias de Rodeiro (e III)

O pasado domingo celebrouse a terceira e última das procesións nas que a imaxe de Virxe da Ascensión de Río percorre catro parroquias do val de Camba dende tempo inmemorial. Nesta ocasión a etapa comezou na igrexa de Santa Baia de Camba, para rematar a tirada en Santa María de Río, onde o primeiro domingo de maio comezara este trío de procesións marianas polas terras do municipio de Rodeiro.

Centos de persoas participaron nesta terceira celebración relixiosa, que comezou ás once da mañá na igrexa neoclásica de Santa Baia de Camba, cunha misa oficiada, ao igual que a que despois se celebrou en Río, polo párroco e vicearcipreste de Camba, Alvito García Fente, que tamén dirixiu a procesión entoando cantos e oracións nos case tres quilómetros de etapa, na que os devotos se foron dando relevos para portar as andas da Virxe peregrina .

Na saída da igrexa de Santa Baia, a imaxe da Virxe da Ascensión de Río partiu acompañada nun curto treito pola da Virxe do Carme, para encamiñarse logo a procesión pola beira da estrada de Rodeiro a Chantada, cara ao lugar da Veiga, onde saíu ao paso outra imaxe da Virxe da Asunción de Río, esta maís moderna e das de vestir, que portaban os devotos entre foguetes e a música dos gaiteiros do Carballo da Manteiga de Lalín. As mulleres guindaron pétalos de flores no encontro e saúdo das dúas imaxes marianas, para comezar logo a subida polo antigo camiño e atravesar o lugar de Leboro e despois a estrada, preto da parroquial de Río.

Diante da igrexa de Río, os devotos cumpriron co ritual de pasar baixo as andas das imaxes marianas como xa fixeran en Santa Baia, ao compás da música do cantante galego Antonio Barros, que tamén cantou na misa solemne, o repenique das campás e o estoupido dos foguetes. De seguido, procedeuse á poxa das andas para meter a imaxe da Virxe no templo e, despois da misa cantada, sairon as dúas imaxes da Virxe en procesión ata o cruceiro do campo da festa e, logo de dar a volta ao redor da igrexa, ficaron no interior do templo, onde os máis devotos pasaron os seus panos e rezaron á Virxe. Rematou a xornada cunha sesión vermú que animaron os gaiteiros de Carballo da Manteiga co seu grupo de baile.

Contan os veciños máis vellos da parroquia que, noutro tempo, as tres procesións que se celebran pola Ascensión tiñan por finalidade pedir boas colleitas e escorrentar as tronadas que nestes días da primavera estragaban campos e froitos. É esta unha celebración singular na comarca dezá, onde a que a que máis se lle asemella é a do «clamor» entre Bermés de Lalín e Vilariño de Agolada, na que unha procesión percorre varias parroquias dunha e outra banda do Arnego para pedir que chova ou que pare de chover, segundo conveña. O bo tempo axudou nesta ocasión en Camba e tanto o cura vicearcipreste coma os organizadores desta xornada, nomeadamente a familia Rodríguez Roqueiro de Río, demais colaboradores e veciños, mostraban a súa satisfacción pola notable concorrencia e participación nesta celebración ancestral, que conxuga a fe, a tradición e a unión das parroquias do val de Camba.