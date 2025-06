O concurso literario sobre feiras tradicionais vai para Mondoñedo

Sara Bouso Coldeira, alumna de 2º da ESO do IES Plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo é a gañadora do primeiro concurso literario As Feiras Tradicionais Galegas, convocado pola Asociación Feiral Semana Verde. Curiosamente, outros dous estudantes do mesmo centro lucense alzáronse co segundo e terceiro galardón: Fernando Seco Sánchez (4º ESO) e Matías Díaz Otero (2º ESO).

Os tres rapaces presentaron cadansúa entrevista formulada a unha persoa maior, a través da cal explicaron como eran as feiras tradicionais galegas. No traballo que se fixo co primeiro premio, titulado As feiras antigas, a entrevistada relata a importancia do papel das mulleres neste tipo de mercados. Pode lerse no último número do boletín Cultura Rural, que a asociación feiral vén de publicar, así como na páxina web do colectivo (www.afeiral.com), onde tamén están dispoñibles os outros dous traballos gañadores. O cuestionario elixido en segundo lugar titúlase Desprazabámonos andando (…) con vacas bravas do monte, correndo de noite detrás para non perdelas e quen fala é un home. No terceiro, Lembranzas dun tempo que xa non volta, a voz é tamén a dunha muller.

Os tres vencedores recollerán os seus premios o próximo xoves, 5 de xuño, coincidindo coa inauguración da 47ª Feira Internacional Semana Verde de Galicia. Recibirán vales por importes de 500, 300 e 200 euros, respectivamente. Ademais, xunto cos seus compañeiros de clase e profesorado, realizarán ese mesmo día unha visita ao Mosteiro de Carboeiro e ao Museo do Campo e da Mecanización. Posteriormente, poderán gozar dun xantar elaborado e coordinado por Culinaria a base de produtos típicos, como empanada de Mella e lacón de Coren, así como bebidas aportadas por Distri Conecta SL.

Ao certame presentáronse 57 traballos chegados de diferentes puntos da xeografía galega. O xurado estivo integrado pola xornalista e escritora Ana Cabaleiro, o historiador e docente Xoán Carlos García Porral e o profesor Matías Rodríguez da Torre, xunto coa secretaria da asociación, Blanca Paz. O comité destacou a riqueza temática das propostas presentadas, o seu coidado á hora de recoller o verdadeiro espírito das feiras e a captación do coñecemento realizado pola persoa nova sobre a maior. A Asociación Feiral Semana Verde amosa a súa satisfacción polo éxito desta primeira edición dun certame que volverá convocarse o próximo curso.