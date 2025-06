Más de la mitad de los peregrinos que cruzan la zona son foráneos, con Portugal en cabeza

El Proyecto SEMTAYR es una iniciativa de cooperación nacional que busca impulsar y consolidar la Vía de la Plata-Camino Mozárabe como alternativa estratégica dentro de las rutas jacobeas. Con participación de treinta grupos de acción local de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia, abarca 280 municipios. Ayer se presentaron sus ítems al sector turístico de Deza y Tabeirós.

El gerente del GDR Pontevedra Norte, Ramiro Ruibal, explicó sus principales características para mejorar la experiencia de los peregrinos, a través de la señalización, el monitoreo y la comunicación entre ellos. Asistieron el presidente del grupo y alcalde de Lalín, Jose Crespo, sus homólogos de Silleda, Paula Fernández Pena, y Vila de Cruces, Luis Taboada, y los concejales Óscar Rancaño (A Estrada) y Cruz González (Agolada), así como representantes de numerosos negocios. Los resultados más visibles son una página web, un canal de Youtube y una aplicación, con guía descargable. Es un proyecto vivo, que actualizará la información con la ayuda de peregrinos, establecimientos y asociaciones.

El próximo sábado, 7 de junio, en Santiago de Compostela tendrá lugar un acto oficial en el que los representantes de los 30 grupos podrán compartir sus experiencias en un proyecto tan complejo y que sería imposible de desarrollar sin el arduo trabajo del coordinador Centro de Desarrollo Rural (Ceder) de La Serena, en Badajoz.

A continuación, los ediles presentes hicieron entrega de los distintivos Sicted a los establecimientos que superaron el comité de diciembre de 2024: los bares y restaurantes A Cunca, A de Jácome, A Lacena de Chucha, Cabanas, Naval do Espiño, O Encanto do Camiño, La Robleda y Terra Mollada; las casas rurales do Avó, Cacheiro, A Capilla, A Pastora, San Ginés, O Palomar y Remanso de Trasfontao; los hoteles Pontiñas y Torre do Deza; los museos Casa do Patrón y Ramón Aller; Calzados Miver; Centro de Negocios Lalín; Clínica Deza; Coafor SCG; Desafío Ocio; Embutidos Lalinense; Fundación do Campo Galego; Kalekoi; Kalinka Lagazós; Pendellos de Agolada; Pensión Lalín Centro; Piscofino Gourmet; Pitagudín Avicultura Artesanal; Sidrería Peroja; Trasdeza Natur; y las viviendas turísticas Eira do Xastre y El Estudio.