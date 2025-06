La hostelería completa aforo para comidas de grupos en la Feira da Sidra

La Feira da Sidra se celebra este sábado 7 de junio y los que todavía no han reservado para comer en la hostelería y restauración local, ya van tarde. Así lo manifiestan algunos empresarios del sector, que en muchos casos cuelgan el cartel de «completo», mientras que otros están a punto de hacerlo. La demanda en esta fecha es cada vez mayor, y esto hace que los más previsores se den prisa para reservar en los establecimientos cercanos a la zona de la degustación, aunque gracias a los puestos de tapas que se instalarán in situ en la Praza da Constitución durante la mañana, los asistentes que se hayan quedado sin mesa pueden estar tranquilos, ya que no se quedarán sin comer.

El perfil más habitual del comensales es el que de grupos, que pueden ir desde las diez a incluso las 30 personas por mesa. Es por este motivo que los interesados suelen acudir primero a negocios con comedores amplios, y a menudo con menú cerrado. En este sentido, varios establecimientos apuestan por platos inspirados en el sector de la manzana, la sidra o la cocina asturiana, en la que el cachopo es el predilecto.

En el Café de Xulia, por ejemplo, explican: «Estamos casi al completo, y las perspectivas son buenas. Esta es una fiesta que funciona muy bien para nuestro sector y normalmente cada año se supera el volumen de trabajo del anterior. Esperamos que en esta ocasión suceda lo mismo». «La Sidra es una fiesta referente a nivel Galicia y se nota, porque muchas de las reservas que tenemos son de personas de fuera, que vienen a disfrutar de la cita y aprovechan también a para visitar el concello», relatan desde este negocio de la Avenida de Santiago, y añaden: «De hecho, siempre hay algún rezagado que llama a última hora o incluso aparece en el propio día, pero las personas que llegan de otras localidades suelen ser los más previsores y no se arriesgan a quedarse sin sitio».

El Café de Xulia es uno de los que apuesta por crear propuestas culinarias especiales para la fecha, y aunque para este año todavía no han definido cuáles serán estos platillos, confirman que sus comensales podrán disfrutar de recetas con la manzana como protagonista.

En la misma línea, en el restaurante Manxares ya se cuelga el cartel de «al completo» y lo hace desde hace un par de semanas. «Estamos llenos desde hace unos quince días, de hecho los que llaman a última hora se sorprenden de que a estas alturas no quede sitio», confirman, y añaden: «Hay que tener en cuenta que en esta fecha suelen reunirse grupos grandes, hay mesas que van desde 10 a 30 comensales, por lo que el comedor se llena antes». Es por este motivo que en este negocio de la Avenida Ponteareas recomiendan que, de cara futuras ocasiones, se intente reservar con la mayor antelación posible.

Lo mismo ocurre en el Samaná, donde si bien todavía quedan algunas vacantes, la mayor parte del aforo está reservado. De nuevo, el perfil es de grupos grandes, y el horario más demandado es el del mediodía. A mayores, en este restaurante de la Praza da Feira matizan: «Todos vienen a la misma hora, cuando acaba la degustación, por eso tenemos menos margen para jugar con la disponibilidad». Aquí también cuentan con opciones especiales para la fecha, inspiradas en el sector de la manzana y en la cocina asturiana. Uno de los platos que no puede faltar, por ejemplo, es el cachopo.

Finalmente, en Argentinos Burger la lectura es la misma. El comedor está prácticamente al completo, y el mayor porcentaje de reservas corresponde a grupos grandes, que además cada año recurren a este establecimiento para reponer fuerzas en la Feira da Sidra. «En nuestro caso, es clientela fija, que desde que se celebra la fiesta vienen a comer aquí, y todos los años van a tiro fijo», comparte el personal del Argentinos, que también dispondrá de ofertas especiales para esta cita gastronómica.

Finalmente, desde la Asociación de Hosteleiros de A Estrada confirman lo expuesto por los locales anteriores, y si bien no se trata de una lectura general, sirve para ratificar el éxito de la convocatoria. Además, cabe mencionar que habrá puestos de tapas en el punto de la degustación para acompañar a la sidra.