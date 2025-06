Festur medra e amosará o atractivo de 60 festas de interese turístico

A XI Feira de Festas de Interese Turístico (Festur 2025) celebrarase do 5 ao 8 de xuño conxuntamente co salón Turexpo Galicia e de forma paralela á 47ª Semana Verde de Galicia. Nesta edición reúne 60 festas de interese turístico das catro provincias galegas, a maior cifra dende a posta en marcha deste certame, en 2014.

Estas festas de interese turístico, con recoñecemento de carácter internacional, nacional ou de Galicia, están presentes a través de 45 concellos e xeodestinos. Parte deles realizarán actividades tanto nos seus stands como nunha área común da feira, con degustacións ou exhibicións.

Entre as citas presentes figuran desde a Romaría Vikinga de Catoira, o Naufraxio de Laxe, as Carrilanas de Muros ou o Festival do Mundo Celta de Ortigueira ata a Feira do Cocido de Lalín, a Rapa das Bestas, as festas da troita de Oroso e A Pontenova, do Galo de Curral de Vila de Cruces ou a da Castaña e Filandón de Músicas de Folgoso do Courel, por citar só algunhas. Tamén haberá exhibicións das palilleiras de Camariñas e dos Xenerais da Ulla da Bandeira (Silleda) e de Fao e Bama (Touro), mentres que O Corpus de Ponteareas elaborará unha das súas alfombras.

Ademais, levarase a cabo o showcooking Festa do Queixo de Arzúa, a cargo do chef Diego Mato Castro, e haberá degustacións de xamón da Cañiza, pataca de Coristanco, carneiro ao espeto de Moraña, pan de Cea, empanada da Bandeira e tortilla de Laro, así como do Asalto ao Castelo e Faguía do Carnés, de Vimianzo, da Pescada do Pincho de Celeiro e de Viveiro, e de Bonito de Burela.