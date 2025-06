Cortar jamón: dos estilos, una misma pasión

Aunque trabajó como camarero en un hotel de cuatro estrellas, a Daniel Bernárdez su curiosidad y pasión lo llevó a especializarse como cortador de jamón, un arte que ejerce con precisión y vocación. A día de hoy trabaja por cuenta propia, colaborando habitualmente conel Pazo de Xerlís, donde ofrece su servicio en decenas de bodas y eventos a lo largo del año.

–¿Cómo descubrió esta pasión?

Comenzó trabajando en un hotel. Contratamos a un profesional para hacer una demostración, y estuvo una tarde con nosotros explicando técnicas, partes del jamón, y demás. A mí me fascinó todo: su forma de cortar, el rol, la puesta en escena… También me ayudó y motivó mucho Jose Míguez, campeón nacional de corte de jamón, que trabaja en Santiago.

–¿Cómo fue su proceso de aprendizaje?

Fui muy autodidacta. Compré jamones, los cortaba en casa, destrocé unos pocos… pero tenía claro que quería aprender. Vi muchos vídeos, especialmente de Roberto Santalla, que es un referente y comunica muy bien. Sus vídeos me ayudaron mucho. A base de práctica aprendí, compaginando con mi jornada laboral, yendo antes, sin cobrar nada extra.

–¿Recuerda su primer evento como cortador de jamón profesional?

Claro. Tenía bastante formación: conocía las clases, los precintos, los diferentes cruces del ibérico, y también estudiaba cada pieza según su procedencia, para poder comentarlo con los clientes. Ahora está más profesionalizado, se valora el rendimiento, la presentación y la experiencia.

–¿Cuánto tiempo lleva cortar un jamón completo? ¿Y para cuántas personas da?

Depende, la media está en torno a las tres horas. A veces más, depende del evento. Normalmente en bodas una pieza da para unas 80 personas, más o menos. Si son más ya se necesitaría otra pieza.

–¿Se has planteado participar en algún concurso de corte de jamón?

No, de momento no. Los concursos requieren rapidez, precisión y mucha técnica. A mí lo que me gusta es el trato con el cliente, tener tiempo para explicar lo que hago, sin prisas ni presión competitiva

–¿Está más demandado este perfil?

Sin duda. Aquí cada vez se buscan más cortadores profesionales. Como nos conocemos entre nosotros, a veces, si alguien está ocupado, nos pasamos contactos y cubrimos eventos entre compañeros. Lo habitual es que los restaurantes tengan ya pactado con uno todo el año.

Manuel Pombo es un socio de la marca Beher de productos ibéricos, que abrieron hace poco una tienda en Santiago, la primera de Galicia, y tras el éxito, ya decidieron lanzar otra en Vigo hace una semana. Lo que comenzó como una pasión aparte del trabajo terminó convirtiéndose en un proyecto de negocio que da sus frutos.

–¿Cómo comenzó en este mundo y cómo llegó a formar parte de Beher?

Empecé en el mundo de la hostelería, y en 2022, trabajando ya como cortador de jamón en las Termas de Cuntis, conocí los productos de Beher. Corté varios de sus jamones y me parecieron de mucha calidad. Me interesé por la marca, contacté con ellos, les presenté un proyecto para abrir una tienda en Santiago y, tras visitar el local, les gustó la idea y nos asociamos.

–¿Sigue trabajando como cortador o solo gestiona las tiendas?

Sí, aunque corto menos, también ofrecemos servicios para eventos, incluso con tablas de embutidos y quesos. Es un servicio que queremos potenciar porque cada vez está creciendo más la demanda.

–¿Qué supone para usted formar parte de esta marca?

Para mí es un orgullo, porque pude convertir una pasión en una realidad profesional. Además, paso a formar parte del mejor productor de productos ibéricos de la península.

–¿En qué cambió su vida profesional respecto a sus inicios?

En casi todo. La gestión de una tienda, y ahora ya de dos, requiere muchísima atención: organización de equipos, logística, administración… Echo mucho de menos cortar, pero me compensa ver crecer este proyecto, generar empleo y posicionar la marca aquí en Galicia.

–¿Qué importancia tiene la figura del cortador dentro de la cadena del jamón?

Es fundamental, representa la punta del iceberg. Detrás hay años de trabajo: desde la cría, la alimentación, la curación… En ocasiones, más de tres años de dedicación para que el producto llegue a ese punto perfecto. Si esa última fase, que es el corte y la presentación, no se hace con mimo y profesionalidad, podemos estropear todo ese esfuerzo previo y nuestro producto.

–¿Cree que el oficio está suficientemente valorado hoy en día?

Creo que empieza a valorarse de verdad. Hubo un auge de eventos aquí que requerían cortadores, y no dábamos abasto, era complicado encontrar profesionales.