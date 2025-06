El PP exige la dimisión de Taboada y el cese de la arquitecta municipal

El grupo municipal del Partido Popular de Vila de Cruces exige la dimisión inmediata del alcalde, Luis Taboada, y el cese de la prestación de servicio de la arquitecta municipal «por responsabilidad con el municipio y para evitar un mayor daño institucional y reputacional a la villa». La doble petición está basada en supuestas irregularidades en el procedimiento de obras por parte del gobierno local que el PP considera inaceptables e ilegales. El contencioso saltó a la palestra durante los dos últimos plenos municipales donde volvieron a evidenciarse las profundas discrepancias existentes entre el gobierno de Taboada y el grupo municipal encabezado por Jesús Otero.

El viaducto de Cumeiro con barandilla de seguridad / Cedida

En su comunicado, los populares cruceños manifiestan que «desmentimos rotundamente que el Partido Popular esté en contra de las obras que se realizan en el municipio. Por el contrario, en múltiples ocasiones ofrecimos al alcalde colaborar y ayudarle a conseguir financiación de otras administraciones, siempre y cuando los proyectos se realizaran con rigor, transparencia y legalidad. El problema no son las obras, sino la forma irregular en que se están ejecutando». Añaden que «es inaceptable que se pretendan justificar actuaciones supuestamente solicitadas por los vecinos cuando realmente lo que se está haciendo es certificar obras que no se han ejecutado, pagar actuaciones inacabadas o que no se han puesto en marcha. Durante la última sesión plenaria celebrada en el Concello demostramos estas irregularidades con datos y documentos, a lo que el señor Luis Taboada no fue capaz de dar ninguna respuesta, recurriendo únicamente a ataques personales, que sólo pretenden crear una cortina de humo».

Investigación

Tras lo expuesto en su nota, los integrantes del grupo popular de Vila de Cruces aseguran que «no nos queda otra que enviar toda la documentación a la Fiscalía de Pontevedra para que investigue y actúe como considere oportuno. Y si, como dice el alcalde, tiene la conciencia tranquila, no estaría estos días tan apurado en terminar la cabina del ascensor del auditorio de Gres y llevando un generador para probarlo o instalar barandillas, aunque no corresponda con el certificado y que ya se fueron pagadas en 2023».

Respecto a la modificación del crédito aprobada gracias a la abstención del BNG, los populares reiteran no estar «en contra de las mejoras, sino de las chapuzas y la falta de planificación y legalidad. Es el caso de la barandilla de Cumeiro, que lleva tres años almacenada en las dependencias municipales y que ahora pretenden pagar e instalar de nuevo o la reforma eléctrica del auditorio de Gres o el cementerio de Añobre, que no puede ejecutarse sin aprobar un plan de infraestructuras además con una partida económica claramente insuficiente».

Por último, respecto a la ordenanza del IBI, la formación que lidera Jesús Otero quiere aclarar que «una de las propuestas de bonificación contaba con un informe técnico favorable y la otra ni siquiera contaba con un informe negativo, simplemente no se tramitó, por lo que es falso que todas fueran ilegales. Lo que ocurrió fue que el gobierno local ni siquiera quiso iniciar el trámite, negándose a estudiar medidas que eran perfectamente viables jurídicamente». Por todo esto, aseguran que no callaran ante prácticas que consideran «inaceptables».