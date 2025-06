Un pastor australiano, el perro más guapo

El pastor australiano Once in a Lifetime es el campeón de la 51ª Exposición Internacional Canina y la 114ª Nacional, organizadas por la Sociedade Canina Galega en la Feira Internacional de Galicia. Este ejemplar, best in show, pertenece a la asturiana Mª Sonsoles Hevia de la Noval. Segundo quedó el chino crestado Casino Royale of Cayocarpo, de Isabel Sousa, de Pazos de Borbén,y tercero, el mastín español Elegante de Arandano, de Isaías Perandones (León).

Fueron los elegidos como mejores de la muestra en la categoría de adultos. Como mejor pareja repitieron los whippet Gandalf The Wizard y Greta La Garbo, de Fernando García (Madrid), también grupo de recría junto a Duncan Dhu, Elisabeth Queen y Audrey Hepburn, todos de Enolacans.

El akita americano De Kaner’s Kuro to Shiro Za-Sen, de Constantino Zaera y David Iglesias (A Coruña), ganó en muy cachorro; la husky siberiana Thea of Nemada, de Laura Andrea Gutiérrez (Zaragoza), en cachorro; el american staffordshire terrier Karballido Staffs Jeronimo, de José Ignacio Andrés (Pontevedra), en joven; de nuevo Audrey Hepburn, en veterana; y el también citado Elegante de Arandano, en razas españolas. Como mejores presentadoras repitieron Claudia García (infantil), con su caniche gigante blanca, y Valeria López (juvenil), esta vez con un schnauzer gigante.

En los concursos participaron, el fin de semana, más de 500 canes de España, Portugal y Francia. Fueron valorados por ocho jueces de España, Italia, Serbia y Finlandia, que tuvieron en cuenta morfología, movimientos y carácter.