A Andaina de Camposancos reúne a preto dun cento de camiñantes

Arredor de cen persoas participaron na Andaina de Camposancos. A actividade estivo organizada pola Asociación de Veciños de San Cristovo de Camposancos e Roteiros de Lalín, coa colaboración da Agrupación de Protección Civil de Lalín. Foron quince fermosos quilómetros nun percorrido circular que pasou polo muíño de Asorei, o círculo lírico de Coto Grande, ascendeu á cima do Carrio en Penarredonda (820 metros) e seguiu polo monte de Bermés, con visita á capela de Santo Adrao, os petróglifos e o círculo lírico de Outeiro Grande, todo explicado por Elena Taboada, de Árbore Arqueoloxía. Tamén pasaron a carón da necrópole megalítica das Brañas de Abonxo. De volta en Camposancos, enfilaron unha congostra recuperada para a ruta despois de trinta anos sen uso e continuaron xunto á igrexa románica, a casa do Fidalgo e o castro. As actividades remataron cun xantar de confraternidade.