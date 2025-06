Un paseo teatral que enfronta pasado e futuro

As rúas da Estrada convertéronse onte nun escenario a ceo aberto grazas á I Mostra de Artes Escénicas organizada pola Escola Municipal de Artes Escénicas (EMAE) da vila. Esta primeira edición, que realmente é algo que xa levan facendo moitos anos, pero neste caso quixeron xuntalo nunha mesma fin de semana, puxo en valor o traballo desenvolvido durante o curso a través de diferentes funcións e unha proposta orixinal e participativa: Cronoestrada S.L.U.

A última parada foi na Praza da Igrexa. | / Bernabé/Javier Lalín

Este roteiro teatralizado levou ao público a percorrer as principais rúas da vila acompañados por P.A.C.O. (Personal Assistant Complete Obsolete), un guía do futuro que os introducía nunha viaxe entre tempos e personaxes emblemáticos do pobo, con humor e cultura a partes iguais.

Representación na Praza da Farola. / Bernabé/Javier Lalín

A proposta partía dunha premisa moi orixinal: e se puidésemos reunir no mesmo espazo a persoas de épocas distintas? Que conversas e confrontacións se darían entre unha muller do século XIX e unha veciña da Estrada de hoxe? Ou entre unha farmacéutica actual e unha labrega de hai cincuenta anos?

O resultado foron cinco escenas estrambóticas representadas en diferentes puntos emblemáticos da vila. Dende o Salmón da Porta do Sol, onde Elenita a dos cócteles debatía con Nemesio, o policía local, sobre a forma da escultura do Salmón, ata a Praza da Farola, onde unha muller de 1845 quedaba abraiada ante os coches e o resto dos cambios urbanísticos, coma a aparición da igrexa de San Paio no centro da vila.

Polo medio, enfrontamentos culturais entre o pasado e o presente, coma o da Ferretería Diego onde está a Farmacia Madriñán; ou o analóxico e o dixital, como o da muller que ía botar unha carta na antiga oficina de Correos no cruce da Calvo Sotelo. Esta mestura de tradición fronte a modernidade, sempre cun ton humorístico moi irónico, entusiasmou aos participantes co seu dinamismo.

«Levounos un pouquiño á historia do pobo. Hai edificios e recunchos que nin sabía que existiran ou cal era a súa historia. Gustoume moitísimo a idea de mesturar teatro e historia local», comentaba unha das asistentes, que foi alumna tamén da EMAE, tras rematar o percorrido. «A xente que pasaba por alí e non sabía nada da actividade, quedaba mirando para nós con moito interese. É unha boa forma de achegar o teatro a todo o mundo», engadía.

Anabell Gago, profesora dos alumnos e coordinadora desta actividade, explicou que a idea de Cronoestrada xurdiu a raíz dun feito real: a famosa polémica en redes sociais por un posible traslado da farola da vila.

«Chamoume a atención que houbera case unha manifestación por unha farola. Pero logo entendín: a xente ten apego ás cousas que simbolizan a súa historia, as súas lembranzas. E pensei que ese podía ser o fío condutor para falar do cambio, da memoria e do paso do tempo», explica.

Así naceu a estrutura do roteiro, dividida en pequenos encontros entre personaxes do pasado e do presente. O punto de unión era ese guía que viña dun futuro distópico no que o planeta xa non existe como o coñecemos, e os humanos fan turismo polos recordos das vilas desaparecidas.

Paulo Brea, un dos P.A.C.O. participantes, recoñeceu que «falando cos compañeiros chegamos á conclusión de que era moito máis complicado actuar na rúa que enriba dun escenario. Pero creo que experiencia foi moi boa, e estou moi orgulloso do que fixemos» concluiu. Esta viaxe temporal rematou cun final feliz, onde os alumnos da EMAE foron xuntos a xantar tralo fin da súa actuación.