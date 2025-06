As prazas de abastos da Estrada e Lalín celebraron onte actividades con gallo do día adicado aos mercados de proximidade, baixo o lema Quere o teu mercado. Co obxectivo de incentivar a compra de produto local, os clientes recibiron bolsas de tela co lema da campaña. E a praza de Lalín organizou un concurso de debuxo relacionado con productos que alí se poden mercar, do que o gañador será elixido o martes polos praceiros e recibirá un agasallo sorpresa.

As prazas de abastos déixanse querer con motivo do seu día