Silleda se queda por segundo año sin ayudas para la creación de empleo

Las personas en paro de Silleda que monten un negocio se quedan sin ayudas municipales por segundo año consecutivo. El programa del gobierno socialista se topó con el bloqueo de la mayoría plenaria. PP y BNG justificaron su voto en contra por discrepancias sobre un par de criterios incluídos en las bases. Así que la tramitación de las subvenciones queda paralizada. No fue el único revés para el ejecutivo, que también vio frenadas otras de las propuestas de más calado que llevaba a pleno.

Así sucedió con la adhesión del Concello a la Comunidade Enerxética de Trasdeza, constituida a finales de abril por varios vecinos para promover el autoconsumo colectivo. En este caso, contempla la instalación de paneles solares en el tejado del Centro Social dos Maiores, cedido por el Concello. El popular Ignacio Maril y el nacionalista Xerardo Díaz justificaron su abstención en la información sobre «derechos y deberes» que conlleva, sobre todo desde el punto de vista económico. «Las obligaciones económicas no están determinadas y deberán ser traídas de nuevo a pleno. Hoy solo debatimos la incorporación», les aclaró la alcaldesa, Paula Fernández Pena, que advirtió de que no sumarse podría implicar pérdida de subvenciones. También señaló que el jueves 12 de junio, a las 20 horas, habrá una reunión para intentar crear una segunda comunidad energética, promovida por la Diputación y que utilizaría el tejado del polideportivo.

Sí hubo unanimidad en la adhesión a la Asociación de Concellos do Ulla, que viene a dar forma jurídica al grupo de veinte municipios que organiza rutas desde hace más de diez años. También salió adelante con el apoyo de los tres grupos políticos la creación del Consello Municipal da Muller y un convenio con la Academia Galega de Seguridade Pública para la selección de policías locales.

El segundo desencuentro llegó con el programa de ayudas a la creación de empleo, que comprendía desde el 31 de octubre de 2023 hasta el mismo día de 2025, pues el año pasado no hubo convocatoria; de ahí que el presupuesto fuese de 25.000 euros, con un máximo de 4.200 por proyecto. La concejala de Promoción Económica, Estefanía Taín, indicó que desde 2015 se han otorgado 91.800 euros a 66 proyectos, de los que 18 no continúan, lo que arroja «un éxito del 70%». Quienes cierran antes de doce meses tienen que devolver la ayuda y no pueden volver a presentarse por tres años. A Maril y Díaz les parece un «castigo» excesivo y no les vale el compromiso de Taín de cambiarlo en la siguiente convocatoria. PP y BNG también ven «injusto» que este año se puntuasen más los proyectos de hostelería, insinuando que obedecía a la apertura de un bar por parte de la edila de Medio Rural, Asunción García. «Nos lo pidió gente que organiza eventos y lo tratamos con la asociación de comercio y estaban de acuerdo», les contestó Taín, que les recomendó «informarse» antes de hablar, pues para a estas ayudas solo pueden optar personas en paro, y no era el caso de Asunción García. «Lamento muchísimo que hagáis estas acusaciones tan severas», les afeó Pena, que tachó lo ocurrido de «sinvergonzonería».

Máis de 2 millones de euros de liquidez municipal, según Pena

La oposición también ejerció su mayoría plenaria para frenar una modificación de crédito destinada a pagar 105.613 euros con cargo a remanentes: 76.320 € de amortizaciones y 29.292 de una factura de Sogama de 2024, que Maril atribuyó a «la mala gestión» del ejecutivo local. «Saldo bancario del Concello a 30 de mayo de 2025, una vez pagadas las nóminas: 2.039.121 €. Esa es la mala gestión», le replicó Pena. Aunque el Bloque sí aprobó el reconocimiento de la factura, concordó con el PP en que no podía hacerse con cargo a los remanentes, que deben destinarse a satisfacer el préstamo de 1,75 millones de € acordado el año pasado para asfaltar 20 kilómetros de vías.El pleno también aprobó la primera modificación puntual del PXOM, referida al polígono Área 33, en concreto a la instalación de la planta de Sogama con una esquina en zona verde; la exención del ICIO para una obra en el centro de Cogami en Medelo y, con la abstención del PP, la bonificación del IBI a 128 explotaciones agropecuarias. Las becas para alumnos que estudian fuera del municipio se aprobaron tras la inclusión de modalidades formativas que antes no figuraban.

Albergue de A Bandeira

El BNG llevó dos mociones, que salieron adelante: una para la creación de un espacio de coworking –será en el vivero de empresas– y otra para regularizar la parcela del albergue de A Bandeira. El PSOE se abstuvo porque «la solución ya está en marcha y es parte de un acuerdo más amplio que se conocerá en los próximos días».El PP volvió a formular una moción in voce, para anular la revisión catastral derivada del PXOM. «Es obligatorio, así que es una cuestión nula de pleno derecho», le replicó Pena.