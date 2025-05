Rueda e Cubela exploran novas vías de colaboración en infraestucturas e turismo

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, mantivo unha xuntanza de traballo no seu despacho de San Caetano co alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, co fin de continuar a senda de relacións institucionais e explorar novas vías de colaboración para que este concello, pioneiro e exemplar na fusión municipal teña unha atención estratéxica para consolidar este novo modelo de concentración administrativa harmónica.

Cubela presentoulle ao presidente da Xunta toda unha batería de proxectos municipais xa moi avanzados que precisan da colaboración activa da administración autonómica no seu financiamento. Neste senso,achegoulle un dosier no que dun xeito pormenorizado se recollen as principais demandas de axuda de Cerdedo-Cotobade centradas en materia de infraestruturas, turismo rural e fixación de poboación, elementos fundamentais e coincidentes cos eixos estratéxicos do Goberno galego.

Por outra banda, Cubela fixo un balance positivo dos proxectos colaborativos entre o Concello e a Xunta, moitos deles pioneiros en Galicia e en España, e que están dando os froitos desexados sinalando a máxima disponibilidade municipal a continuar por esa senda de colaboración institucional para seguir ensaiando con éxito «casos modelo» de desenrolo rural no seu territorio.

Finalmente, explicoulle ao presidente da Xunta que a gran maioría dos proxectos presentados nesta xuntanza de traballo contan xa cun elevado grao de planificación, disposición de terreos, autorizacións sectoriais e a máxima vontade por parte do Concello a participar de xeito activo na cofinanciación dos investimentos necesarios. Rueda acolleu con agrado e de xeito positivo os proxectos presentados polo alcalde e comprometeuse a analizar en profundidade cada un deles.