Josefina Campaña publica su primer libro, «De niña artesana a mujer»

Josefina Campaña López, fundadora de la firma Ondas do Mar, publicó ayer su primer libro, que lleva por título «De niña artesana a mujer». Se trata de un emotivo testimonio de superación personal contado en primera persona. Desde sus humildes comienzos en Camariñas, donde aprendió el arte del encaje de bolillos siendo apenas una niña, la autora narra su crecimiento entre hilos, pérdidas familiares, obstáculos sociales y personales, hasta convertirse en una mujer fuerte, libre y emprendedora. A través de sus vivencias reflexiona sobre el poder de la resiliencia, la importancia de la artesanía y el valor de no rendirse nunca, culminando en la creación de su propia firma: Ondas do Mar.

El libro ya se puede comprar en todas las plataformas digitales, donde está teniendo una gran acogida. En los próximos días podrá también adquirirse en formato físico en diferentes librerías. Josefina Campaña presentará el libro en su Camariñas natal, Santa Cruz de Rivadulla y A Estrada.