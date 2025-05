‘Guada’ vuelve a sonreír en el Laxeiro

Con las notas del Gaudeamos igitur, el himno universitario tradicional, especialmente en Europa, interpretado por un grupo de viento metal del centro, comenzó ayer en el salón de actos de IES Laxeiro de Lalín un emotivo acto en el que se rindió sentido homenaje a la figura de Guadalupe, «Guada», Díaz González, profesora de Lengua Castellana de este centro, que perdió la vida en el accidente de Pedre de 2022.

Xosé Manuel López, director del instituto lalinense, fue el maestro de ceremonias de una entrega de premios que, como no podría ser de otra forma, tuvo como protagonistas a alumnos del Laxeiro, pero también del IES Número 1 de O Carballiño (donde Guada también impartió clases) y del IES Marco do Camballón de Vila de Cruces. López subrayó la vocación y, sobre todo, la empatía que mostraba Guada durante su trabajo académico realizado en vida. El director del centro aludió a las «cualidades Guada» para destacar que la malograda profesora «llegaba a algunas cosas a las que los demás no llegábamos».

Concluida la apertura del acto, se dieron a conocer los nombres de los ganadores. Claudia Cangado Fernández (IES Laxeiro), Tyler (Tania) de Almeida (IES Laxeiro) Nerea Chacón Pulleiro (IES Marco do Camballón) fueron los agraciados con los tres premios del primer certamen A mirada de Guada. Todos ellos leyeron un fragmento de sus obras cuando subieron al estrado para recoger su galardón. El certamen del IES Laxeiro también repartió ayer una de decena de accésits, los correspondientes a Gisela Vázquez Pérez (IES Número 1 de O Carballiño), Raúl González Vázquez (IES Número 1 de O Carballiño), Carla López Álvarez (IES Número 1 de O Carballiño), Laura Pérez Fernández (IES Número 1 de O Carballiño), David Fuentes Diéguez (IES Laxeiro), Selma Carballude Fernández (IES Laxeiro), Alba González Rodríguez (IES Laxeiro), Mateo Gutiérrez Romero (IES Laxeiro), Pablo Pérez Gil (IES Laxeiro) y Noa Pereira Silva (IES Marco do Camballón).

El homenaje final a Guada corrió a cargo de Gisela Vázquez Pérez, que realizó la lectura con la que finalizó el evento literario.

«El lugar donde mi hija vivió sus mejores años»

Una emocionada Carmen González fue la encargada de cerrar el evento. La madre de la admirada docente recordó que el Laxeiro era «el lugar donde mi hija vivió sus mejores años, donde se sintió realizada, acompañada, querida y empoderada en el momento que estaba viviendo entonces». La madre de Guada, que viajó a Lalín en compañía de sus hijos Patricia, Bea y Cango, también señaló que «estamos seguros de que allá donde esté nos dedica a todos nosotros la mejor de sus sonrisas». Y concluyó diciendo que «yo siempre pienso que sólo muere aquel a quien se olvida. Vosotros, con este certamen literario, conseguís que Guada siga aquí presente». Los organizadores del acto le regalaron después un cuadro de un ojo humano pintado por su hija.