As consultas sobre violencia de xénero en A Estrada aumentan

A sala de xuntas do Concello da Estrada acolleu onte ao mediodía unha reunión da Mesa Local contra a Violencia de Xénero, que retomou a súas reunións presenciais para coñecer persoalmente aos novos membros e para analizar os datos que se manexan neste momento en relación ás situacións de violencia de xénero no municipio estradense. Os datos aportados polos distintos compoñentes da mesa permiten observar un incremento significativo das consultas e das denuncias neste concello, un aumento que hai que entender ligado tamén a unha suba significativa do coñecemento e do acceso aos recursos por parte de tódolos usuarios.

Na reunión de onte estiveron presentes numerosos representantes de distintas organizacións nacionais, autonómicas e locais, como foron a concelleira de Servizos Sociais, Amalia Goldar; a xefa da Unidad de Violencia contra la Mujer, María José Rodríguez Pérez (en representación da Subdelegación do Goberno); o Director Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero da Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia, Roberto Barba Alvedro; unha unidade especializada de VIOGEN da Garda Civil; o xuíz do Xulgado Número 1 da Estrada, Ricardo López; a traballadora social do Centro de Saúde da Estrada, Milagros Núñez; as psicóloga e avogada do Centro de Información á Muller (CIM) da Estrada; representantes do departamento de Servizos Sociais do Concello e algúns integrantes dos grupos que representan á oposición municipal.

«Dende o Centro de Información á Muller da Estrada temos claro que, en temos xerais, fomos incrementando o número de consultas e tamén aumentou, ao longo dos anos, o número de mulleres vítimas atendidas, pero non porque a violencia en si se vira incrementada senón porque se incrementa a denuncia e o acceso aos recursos. As mulleres saben que teñen recursos especializados os que acudir», sinalou atentamente a directora do Centro de Información á Muller da Estrada, Margarita de la Calle.

O dato aportado polo CIM estradense permite ver unha clara evolución na atención, xa que, por exemplo, en 2017 se atenderon dende este servizo a un total de 98 mulleres, mentres que no último ano de referencia, que foi o ano pasado, foron un total de 179 as mulleres que usaron este servizo.

Dende a Subdelegación do Goberno aportouse tamén outro dato relevante: neste intre existen na Estrada un total de 42 casos activos, aos que se lle fai o correspondente seguimento por parte dos órganos correspondentes, en materia de violencia de xénero.

A idea da Mesa Local contra a Violencia de Xénero é traballar conxuntamente con todos os órganos que participaron onte na reunión, e sempre coordinados a través do protocolo activo, para que as mulleres tanto de este coma de outros concellos estean sempre ben atendidas e se optimicen os recursos existentes.