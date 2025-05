Voces da sombra e da memoria

A artista Vanessa Dorrei, natural de Presqueiras, parroquia de Forcarei, forma parte da exposición colectiva «Escoitar», unha homenaxe ás mulleres do mar no Tinglado do Porto de Vigo que remata hoxe. A mostra, que rende tributo ao oficio tradicional das redeiras, conta con obras que conectan o feminino, a tradición galega e a forza silenciosa da memoria. Entre as participantes, a voz de Vanessa soa coa intensidade do íntimo e o simbólico.

O título da mostra, «Escoitar», está cargado de significado para Dorrei, que recoñece que a súa fonte principal de inspiración foron a súa nai, as súas avoas e, especialmente, a súa bisavoa. «O nome que uso como artista, Dorrei, vén precisamente dela. Foi unha figura fundamental na miña vida, unha forza sobrenatural de muller galega. Ela inspiroume a escoitar con atención, sempre que a visitaba escoitaba as súas historias, da súa infancia, do campo, da emigración… aprendín moitísimo a través desa escoita», relata.

Tamén quixo engadir que «hai moitas mulleres coma ela, anónimas, que teñen tanto que contar. Esta exposición pareceume unha idea moi bonita porque visibiliza esas historias esquecidas», comenta, onde así este acto de escoitar convértese dalgunha maneira en algo artístico.

Vanessa presenta catro obras na exposición, e aínda que cada unha naceu dunha emoción distinta, todas comparten un fío condutor emocional: «Diría que as une unha loita contra a escuridade, contra ese ‘pinche tirano’, como lle chaman en México, que todos levamos dentro», explica.

Un dos conceptos centrais do seu traballo é o da «sombra negra que engule a memoria». Según ela, «son como pesadelos que tiven desde pequena, unha sombra que está presente, que ás veces hai que abrazar para que non teña poder sobre ti», confesa. Nunha das súas obras, por exemplo, esa sombra aparece xa «domada», convertida en arte: «É o intento de abrazar esa forza escura coa forza das mulleres que me rodean, e transformala en algo que non me domine, senón que se converta en beleza».

A natureza e a crianza no rural son elementos fundamentais na súa obra. «Síntome moi afortunada por ter vivido a miña infancia antes do salto á era dixital. Esa creatividade libre de pantallas axudoume a desenvolver ao máximo a miña imaxinación», afirma.

A súa faceta artística comezou dende pequena, onde sempre viu na súa casa ao seu pai pintar, e ese primeiro contacto coa arte marcou a súa personalidade. Máis tarde, o seu irmán, o cantante Sen Senra, que triunfa no mundo da música, tamén sería un colaborador habitual, onde Vanessa Senra faría algunhas das portadas dos seus traballos. «Somos como almas xemelgas. Compartimos unha linguaxe creativa que entendemos á perfección. Ás veces un atáscase e o outro desbloquea a idea perfecta. Somos un engranaxe que funciona moi ben xunto», di con orgullo.

A súa obra non só é introspectiva, senón tamén un acto de escoita colectiva, de reivindicación e de beleza nacida da escuridade.