Vila de Cruces incrementará o respaldo ás corais

O Concello de Vila de Cruces reforzará o compromiso coas corais de Piloño e Camanzo, que celebran senllos aniversarios: 30 anos a primeira e 25 a segunda, cumpridos o ano pasado. Cada unha delas fará dous concertos anuais na residencia municipal de maiores, entre outras actividades que se están a barallar.

O alcalde, Luís Taboada, resalta que este tipo de agrupacións musicais son verdadeiros espazos de socialización e convivencia: «Ademais de ensaiar o canto e amosar en público unha boa calidade artística, as corais constitúen unha escola de saúde mental, memoria e tradición, mantendo vivo un patrimonio popular que cada vez ten maior percorrido e prestixio social». «Cruces é terra de canto, de música e de variada expresión artística», subliña, e, por iso, o Concello mantén «un forte compromiso coa intensa actividade cultural enraizada nunha veciñanza cada vez máis activa e participativa».

A Coral Polifónica de Piloño celebra o seu trixésimo aniversario composta por trinta voces mixtas. A agrupación naceu no ano 1995 co nome de Orfeón Parroquial Nosa Señora de Hoy-Vas, pero por diversos motivos no ano 2000 cambia a súa formación pasando a contar con voces femininas e incorporando outras masculinas. No 2012 muda o seu nome polo de Coral Polifónica de Piloño.

Gran parte das súas actuacións son en misas cantadas, vodas, primeiras comuñóns ou funerais. Pero as máis importantes foron unha misa na parroquia de Ollares, oficiada polo bispo Luis Quinteiro Fiúza, con motivo da consagración do altar; e nunha gala contra a bulimia e a anorexia no Teatro Principal de Santiago. Estivo, igual que a de Camanzo, na inauguración do Auditorio Municipal Xosé Casal e participa asiduamente en eventos como os concertos de Nadal, Crucesarte ou actividades da Solaina. Ambas corais colaboraron na gravación dun CD que a Banda Artística de Merza fixo en maio de 2003 no Auditorio de Galicia en Santiago, poñendo as voces ao Himno de Vila de Cruces.

A Coral San Salvador de Camanzo, presidida por Ramón García, está composta actualmente por 25 membros, aínda que chegou a ter 34. Foi creada ao abeiro da Asociación Cultural San Salvador de Camanzo en 1999 como unha actividade propia dos veciños, circunstancia que non foi obstáculo para que, xa desde os seus inicios, estivese formada por membros doutras parroquias.

Logo dun tempo inactiva, en 2012 retoma a súa actividade baixo a dirección de Álvaro Lodeiro Novo, veciño da propia parroquia, que continúa hoxe á batuta. Nestes anos, ten actuado, entre outros, no V Festival Coral da Deputación de Pontevedra, no Mes Cultural de Narón ou no Certame Galego de Corais Vila de Arbo. Desde 2012 organiza un concerto de Nadal patrocinado e a beneficio da Fundación Internacional Josep Carreras de Barcelona.