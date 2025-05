«Las orientadoras no tenemos una varita mágica para saber qué carreras tendrán más salida en el futuro»

El IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez de A Estrada cerró ayer la tercera edición de su Escola de Familias con una nueva sesión formativa a cargo de la orientadora del centro, Ana Parada. La charla, titulada «Como axudar á rapazada a tomar decisións académicas?», puso el broche final a un ciclo que se ha consolidado como un espacio de apoyo y formación conjunta entre el centro educativo y las familias.

Ana Parada profundiza en las dudas más habituales que presenta el alumnado a la hora de decidir su itinerario académico, especialmente en etapas clave como 4º de la ESO o 2º de Bachillerato. «Muchos eligen Bachillerato no solo porque tengan claro que quieren ir a la universidad, sino porque tanto ellos como sus familias sienten que aún son demasiado jóvenes para irse de casa. A menudo se escoge esta opción para ‘ganar tiempo’ frente a esa decisión», explica.

En el caso de los ciclos formativos, la orientación suele estar más clara: «Hay chicos y chicas con vocaciones muy definidas que saben lo que quieren hacer y deciden formarse directamente en ese ámbito. Otros, en cambio, tienden a seguir lo que hacen sus amigos, que si van a ir a este u otro instituto, lo que también influye mucho a su edad», reconoce la orientadora.

El IES Antón Losada cuenta con varios ciclos de FP de grado medio, como Electromecánica de vehículos automóviles, Sistemas microinformáticos y redes, o Carpintería y mueble, los cuales permiten ofrecer alternativas reales para aquellos que no se identifican con el recorrido más tradicional del Bachillerato.

La sesión estuvo dirigida principalmente a las familias, aunque cualquier miembro de la comunidad educativa podía asistir. «Durante el mes de mayo estuvimos desarrollando actividades informativas para el alumnado. Esta sesión tenía como objetivo ofrecer esa misma información a las familias para que también puedan acompañar con conocimiento este proceso de toma de decisiones para sus hijas e hijos», señala.

Durante la charla se abordaron herramientas concretas y estrategias para ayudar a los protagonistas a elegir bien. Según la orientadora, hay tres fases fundamentales claramente definidas en este proceso, que son el autoconocimiento, la información sobre la oferta educativa, y por último, la toma de decisiones y acción.

«Es clave que cada alumno o alumna sepa quién es, qué le gusta y cuáles son sus habilidades y competencias. También deben conocer qué opciones ofrece el sistema, tanto en estudios como en el mercado laboral, y una vez tomada la decisión, hay que actuar: investigar plazos de matrícula, documentación, requisitos… Esa parte también requiere esfuerzo y planificación», concluyó.

En un mundo cada vez más saturado de estímulos e información, la experta reconoce que «la variedad de opciones complica la toma de decisiones, porque obliga a realizar un proceso previo de selección mucho más exigente». Aun así, matiza: «Es muy positivo que el sistema sea cada vez más flexible y permeable, que permita transitar entre itinerarios y adaptarse a distintas vocaciones. La diversidad es buena, pero requiere acompañamiento».

Y en ese acompañamiento las familias son un pilar fundamental. «Hay veces que padres y madres cometen errores sin querer, como lanzar mensajes negativos del tipo ‘tú no vales para esto’ o ‘esto no es para ti’, o imponer una vocación que no es la de su hijo o hija», advierte la orientadora.

Insiste en que nadie tiene una varita mágica para predecir qué estudios tendrán más salida en el futuro: «Ni siquiera las orientadoras lo sabemos. Lo importante es que el alumno o la alumna esté convencido, que le guste lo que hace, que se esfuerce y no tire la toalla. Si trabaja en lo que le apasiona, tarde o temprano acabará encontrando su sitio».

Esta sesión cerró el ciclo de actividades de la Escola de Familias, que a lo largo del curso abordó temas como la educación afectivo-sexual, la comunicación no violenta o la responsabilidad penal de los menores. «Es un espacio que las familias acogen muy positivamente», afirma Parada.

Estas sesiones se planifican a comienzos de curso con las propias familias, y según ella, «suponen una forma de reforzar la relación entre el instituto y su comunidad. Queremos que las familias vean que forman parte del centro».